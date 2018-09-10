بازی با ایران برای ما یک آزمون جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان فردا سه شنبه در دیداری تدارکاتی در تاشکند به مصاف هم خواهند رفت.

هکتور کوپر سرمربی ازبکستان در نشست خبری پیش از این بازی گفت: این دومین مسابقه تدارکاتی ازبکستان است. می خواهم تاکید کنم که این مسابقه یک آزمون جدی است.

وی افزود: در بازی با ایران بازیکنان جدید هم بازی خواهند کرد. ایران یک تیم جدی است و کارلوس کی روش به خوبی به این تیم ثبات داده است.

سرمربی ازبکستان خاطرنشان کرد: می خواهم یک چیز را روشن کنم. اگرچه در بازی اول دفاع خودمان را تست کردیم اما این به معنای آن نیست که در بازی بعد هم همین کار را کنیم. به عنوان یک مربی می خواهم اشتباهات دفاعی تیمم را کم کنم.

کوپر یادآور شد: در بازی فردا می توانیم راه های حمله را تست کنیم. هر سرمربی ایده های خودش را دارد. خیلی خوب است که قبل از این مسابقه به رنکینگ ایران و ازبکستان توجه کنید. ایران در رده ۳۵ فیفا است و ازبکستان در رده ۹۵.

سرمربی ازبکستان تاکید کرد: لژیونرهای ما هم به تیم اضافه شده اند و برای ارزیابی آنها زمان نیاز است. امیدوارم که بازی با ایران از سطح بازی با سوریه بالاتر باشد.

کوپر همچنین در این نشست خبری پنالتی زن های تیم ازبکستان را تعیین و تاکید کرد که بازیکنان باید به نظراتش احترام بگذارند.