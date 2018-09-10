برنامه های رادیو قرآن رنگ و بوی محرم می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ماه محرم و صفر و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان، شبکه رادیویی قرآن با تولید و پخش ویژه برنامه های متناسب با این ایام، با مخاطبان خود همراه می شود.

احمد ابوالقاسمی، مدیر رادیو قرآن ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یارانش به تشریح برنامه های رادیو قرآن در این ایام پرداخت.

وی گفت: برنامه های رادیو قرآن در ماه محرم بسیار متنوع خواهد بود که شامل برنامه های زنده و تولیدی و انواع برنامه ها ویژه کودکان و نوجوانان و همچنین پخش ادعیه و زیارات است.

ویژه برنامه «شمع روشن» از دوشنبه ۱۹ شهریور به مدت ۱۳شب در مدت زمان ۶۰ دقیقه به صورت زنده از مهمان خانه های مردم می شود. این برنامه با هدف ایجاد یک هیئت در رادیو قرآن ویژه ی مخاطبانی که به هر دلیل از حضور در مکان های عزاداری معذور هستند، تهیه و پخش می شود؛ تلاوت آیات قرآن، کلام بزرگان، مداحی و مرثیه سرایی، مقتل خوانی، شرح آیات جهاد و شهادت، معرفی آثار هنرمندان درباره قیام عاشورا، گفت و گو با مسئولان هیئت های اقوام مختلف و همچنین توصیه های تربیتی ویژه خانواده ها جهت استفاده و بهره کافی از محرم از جمله آیتم های این برنامه خواهد بود.

این برنامه به همت گروه اطلاع رسانی رادیو قرآن، تهیه کنندگی مسعودرضا خالقی و اجرای محمدهادی صلح جو به سمع شنوندگان می رسد.

برنامه صبحگاهی «مهرتابان» به صورت زنده شنبه تا چهارشنبه از ۶:۳۰ تا ۸ از گروه تلاوت و محافل رادیو قرآن تقدیم شنوندگان می شود که از روز سه شنبه ۲۰ شهریور به سمت برنامه هایی پیرامون مباحث عاشورایی، حرکت امام حسین(ع) و اصل موضوع انقلاب امام حسین (ع) منعطف می شود.

ابوالقاسمی عنوان کرد: «قرآن کربلا» ویژه برنامه‌ای است که از روز ۲۰ تا ۳۱ شهریورماه ساعت ۹:۱۵ تا ۱۰ با هدف پرداختن به خطبه های امام حسین(ع) از مدینه تا کربلا و بخش هایی که برای زندگی اجتماعی و روزمره مناسب است، به سمع شنوندگان می‌رسد. پرداختن به موضوع علل ریزش مردم کوفه و توجه مردم به امام زمان(عج) ولایت فقیه می شود، گزارش مردمی، گفت و گو با قاریان ممتاز و بین المللی و روایت خوانی با صدای آدینه الهیاری از دیگر بخش های این ویژه برنامه است.

این برنامه به همت گروه علوم قرآنی، به تهیه‌کنندگی سمیه خراج، گویندگی رضا خضرایی و کارشناسی حجت‌الاسلام سیدمهدی حائزی زاده از رادیو قرآن پخش می‌شود.

وی با بیان اینکه رادیو قرآن در ماه محرم به یک حسینیه تبدیل می شود، اظهار کرد: ویژه برنامه «حسینیه» نیز شامل سخنرانی علما و بزرگان دین اسلام از جمله مقام معظم رهبری، آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله حسن زاده آملی، حجت‌الاسلام مؤمنی، دکتر رفیعی و آیت‌الله وحید خراسانی در خصوص ایام محرم و با توجه به نام‌گذاری هر روز پخش خواهد شد. روضه و مرثیه خوانی نیز از دیگر آیتم‌های شنیدنی این ویژه برنامه است.

برنامه حسینیه کاری از گروه تأمین و تولید رادیو قرآن است که هرروز در ساعات ۸:۲۰ ، ۱۰:۳۵ ، ۲۰ و ۲۲:۴۵ به مدت ۱۰ دقیقه تقدیم شنوندگان خواهد شد.

مدیر رادیو قرآن افزود: نماز ظهر عاشورا نیز در قالب برنامه ای با عنوان «نماز بندگی» در مدت زمان ۱۲۰ دقیقه از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تقدیم مخاطبان رادیو قرآن می شود.

وی در ادامه اذعان داشت: بهره‌ای از کلام بزرگان شامل سخنرانی آیت‌الله ضیاء‌آبادی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر هدف از قیام امام حسین(ع) پخش می‌شود. «چراغ هدایت» سخنرانی آیت الله شجاعی با موضوع شخصیت امام حسین(ع) و یارانشان، اشاره به فواید زیارت و گریه بر سیدالشهدا(ع) و سخنرانی ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی نیز هر روز ساعت ۱۷:۲۵ به سمع علاقه‌مندان خواهد رسید.

ابوالقاسمی با اشاره به پخش برنامه ای با عنوان مقتل الحسین گفت: «مقتل الحسین» عنوان ویژه برنامه دیگری است که به روایت قیام سیدالشهدا(ع) می‌پردازد. مقتل‌خوانی از کتاب شریف لهوف روزهای تاسوعا و عاشورا ساعت ۱۰ صبح با صدای حسین نیکنام پخش می‌شود.

وی افزود: بررسی علل اجتماعی و سیاسی قیام اباعبدالحسین(ع)، معرفی شخصیت‌های اصلی و فرعی دخیل در واقعه کربلا، بررسی پیشینه تاریخی واقعه، مروری اجمالی بر حوادث و رفع برخی اغراقات با اتکا به عقل و نقل مستند از موضوعاتی است که در این برنامه به آن پرداخته می‌شود.

مدیر رادیو قرآن تصریح کرد: رادیو قرآن در ماه محرم نمایش‌هایی تحت عناوین: وقایع کربلا، خدعه پلید، یار هوشیار، ندای مظلوم، فاتح تشنه لب، سرانجام خونریز، در حضیض، پاک سرشت، نمایش وصیت‌نامه، قوم ستمکار، یاری‌دهندگان، دعای هدایت، مهلت کفر و روز دهم را تقدیم علاقه‌مندان می‌کند.

وی عنوان کرد: «اشراق» نیز ویژه برنامه دیگر رادیو قرآن در ایام ماه محرم است که هر شب ساعت ۲۱:۱۰ به مدت ۵۰ دقیقه پخش می شود و به موضوعاتی از قبیل: پیامدهای قیام تاریخی امام حسین(ع) و بررسی تأثیر این پیامدها در تاریخ اسلام با نگاه به آیات و روایات، تبیین درس‌های عاشورا، اهمیت نماز و نماز شب از دیدگاه امام حسین(ع) با توجه به آیات ۱۲ سوره مبارکه یونس ، ۱۰۸ سوره مبارکه یوسف و ۱۱۱ سوره مبارکه توبه می‌پردازد. اهمیت تلاوت قرآن و مناجات با خدا از نگاه امام حسین(ع) با توجه به آیات ۱۱ سوره مبارکه طلاق و ۷۰ سوره مبارکه احزاب، رسیدن از ذلت به عزت، عدالت خواهی، ستم ستیزی و سازش ناپذیری و مصادیق آن در قیام عاشورا با توجه به آیات ۱۵ شوری و ۱۶۳ بقره، جمع بین دیانت و سیاست از موضوعات این برنامه است.

همچنین امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از درس‌های مهم عاشورا با توجه به آیه ۱۰۴ سوره آل عمران و آیه ۷ سوره انفال نیز از دیگر موضوعات این برنامه خواهد بود که کارشناس آن حجت‌الاسلام محمدرضا دهدست (پژوهشگر قرآنی و تاریخی) است.

ابوالقاسمی با اشاره به دیگر برنامه های این شبکه در ایام محرم، اظهار کرد: برنامه های کارشناس محور با عنوان« حدیث بندگی» به بیان خطبه های امام سجاد(ع) می پردازد. برنامه «یک آیه، یک قصه» نیز در این ایام با گرایش مباحث عاشورایی طراحی و هر شب ساعت ۲۰:۴۵ ارائه می شود.

زیارت وارث هر روز ساعت ۶:۳۰ صبح تقدیم مخاطبان می شود و زیارت جامعه کبیره در شب شهادت امام حسین(ع) و امام سجاد۰ع) به سمع شنوندگان خواهد رسید.

برنامه های نمایشی ویژه محرم روزهای زوج از ساعت ۱۲:۲۰ تقدیم مخاطبان می شود. برنامه «اشاره» با محوریت معرفی کتاب هر روز ۱۴:۳۰ پخش خواهد شد.

تلاوت های اول بار پخش و تلاوت هایی که در کربلا انجام و ضبط شده هر روز ساعت ۸:۲۰ از رادیو قرآن پخش می شود.

برنامه عصرگاهی «نمای نزدیک» نیز روزهای زوج به اطلاع رسانی پیرامون مراسم های عزاداری و معرفی هیئت های کشور می پردازد.

مدیر رادیو قرآن با اشاره به آمار کلی برنامه های زنده در ایام محرم تصریح کرد: ۲۲ برنامه زنده که حدود یک هزار و ۳۳۵ دقیقه است تقدیم علاقه مندان می شود که بدین شرح است:

۱۲ برنامه «قرآن و کربلا» به مدت ۵۸۵ دقیقه، ۷ برنامه «مهرتابان» به مدت ۶۳۰ دقیقه، «نماز بندگی» با محوریت پوشش نماز ظهر عاشورا به مدت ۱۲۰ دقیقه می باشد.

برنامه های تولیدی: «یک آیه یک قصه» ۱۳ برنامه ی ۱۰ دقیقه ای به مدت ۱۳۰ دقیقه، برنامه "اشاره" ۱۳ برنامه ۵ دقیقه ای در مجموع ۶۵ دقیقه، مقتل خوانی دو برنامه ۶۰ دقیقه ای به مدت ۱۲۰ دقیقه، ۷ نمایش رادیویی در مجموع ۳۵ دقیقه و ۱۳ سخنرانی ۳۵ دقیقه ای در مجموع ۴۵۵ دقیقه، در مجموع یک هزارو ۵۰۷ برنامه تولیدی در قالب ۱۰۳ برنامه تقدیم مخاطبان می شود.