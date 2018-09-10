افزایش فشار به شرکت های بیمه بعد از خروج آمریکا از برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی که در همایش توسعه بیمه‌های گفت: فضای کسب و کار در صنعت بیمه به شرایط خاصی بستگی دارد که یکی از آن عوامل سطح تورم در اقتصاد است که در استقبال مردم از بیمه های زندگی نقش بسزایی دارد.

وی تصریح کرد: وقتی تورم بالا می رود مردم برای حفظ ارزش نقدینگی در بخش دارایی های فیزیکی و غیرمولد سرمایه گذاری می کنند و استقبال از خرید بیمه نامه کمتر می شود.

سلیمانی امیری با ابراز امیدواری از تاثیر مناسب سمینارهای تخصصی و حرفه ای اینچنینی در توسعه بیمه های زندگی افزود: بیمه، بانک و بورس سه ضلع مثلث بازارهای پولی و مالی و رکن اصلی اقتصاد هر کشوری به حساب می آیند.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: صنعت بیمه با تکیه بر پس اندازهای خُرد مردم باید برای آینده آنان اطمینان و آرامش کافی و پوشش های لازم را فراهم کند. رییس شورای عالی بیمه تصریح کرد: دستیابی به رشد ۵۰ درصدی در برنامه ششم توسعه که تعهد بیمه مرکزی و صنعت بیمه است با یک یا چند سمینار محقق نخواهد شد اما قطعا می توانیم با یافتن راهکارهای تخصصی کلان کشور نقش آفرینی کنیم.

تنها چهل هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی مربوط به بیمه است

وی صنعت بیمه را در جهان از ارکان اصلی اقتصادی هر کشوری دانست و گفت: از هزار و ششصد هزار میلیارد تومان نقدینگی که در کشور ما وجود دارد تنها چهل هزار میلیارد تومان آن به فعالیت های بیمه گری مربوط می شود و بیانگر این واقعیت است که از ظرفیت های سرمایه گذاری صنعت بیمه بهره چندانی نبرده ایم.

رییس شورای عالی بیمه با برشمردن سوابق یکصد و چند ساله صنعت بیمه در کشور از این صنعت به عنوان صنعتی مهجور یاد کرد و گفت: امروزه باید از واژه «بیمه عمر» گذر کنیم و به «بیمه های زندگی» برسیم و این جابجایی واژه ها می تواند اثرات روانی خوبی را در جامعه بر جا بگذارد.

رییس کل بیمه مرکزی به گزارش نشریه «سیمگا» در خصوص ضریب نفوذ جهانی بیمه حدود شش و سیزده دهم درصد در سال ۲۰۱۷ و سهم بیشتر بیمه های زندگی در این حوزه اشاره کرد و اظهار داشت: آمارهای مربوط به کشورهای هند، ایتالیا، انگلستان و کشورهای توسعه یافته در زمینه صنعت بیمه از سهم بالای افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی خبر می دهد و این در حالی است که سهم کشور ما در این افزایش ضریب بسیار اندک است و باید تلاش خود را در این خصوص بیشتر کنیم.

سلیمانی با اشاره به موضوع تعهد بیمه مرکزی و تکلیف دولت برای رشد ضریب نفوذ ۵۰ درصدی از نرخ پایه در پایان برنامه ششم توسعه کشور، حرکت شرکت های بیمه به سمت تخصصی شدن را راهکار اصلی این توسعه ارزیابی کرد و گفت: در سال ۱۳۹۰ تنها ۱۰ درصد نمایندگان صنعت بیمه به صورت تخصصی در زمینه بیمه های زندگی فعالیت می کردند که خوشبختانه در سال ۱۳۹۶ این عدد به ۳۹ درصد افزایش یافته که این رشد نشانه نگاه ویژه صنعت بیمه به رشته بیمه های زندگی است.

وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۰ تنها سه شرکت به شکل تخصصی در این حوزه فعالیت می کردند که رشته بیمه های زندگی بالای ۲۰ درصد پرتفوی آنان را تشکیل می داد اما در حال حاضر ۱۰ شرکت بیمه ای در این حوزه فعالیت می کنند که بالای ۲۰ تا ۵۰ درصد از پرتفوی آنها به بیمه های زندگی اختصاص دارد.

افزایش فشار به شرکت های بیمه بعد از خروج آمریکا از برجام

رییس شورای عالی بیمه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور پس از زیر پا گذاشتن توافقنامه برجام توسط آمریکا خاطرنشان کرد: طبیعتا در شرایط فعلی ممکن است فشار به بیمه ها زیاد شود چون با توجه به تحریم ها و افزایش ضریب تورم بخشی از بازار بیمه ای دستخوش آسیب خواهد شد.

وی افزود: باید به فکر سیاستهای تشویقی باشیم و با بازنگری در بخشی از آئین نامه ها و مقررات، عملیات بیمه گری را تسهیل کنیم. سلیمانی امیری سیاست بیمه مرکزی در عدم اعطای مجوز به شرکت های بیمه جنرال را قابل قبول دانست و گفت: در حال حاضر پنج شرکت تخصصی متقاضی دریافت پروانه فعالیت هستند، یک شرکت دیگر کارهای مربوط به پذیره نویسی را انجام می دهد و یک شرکت تخصصی بیمه زندگی هم در حال فعالیت است و به نظر می رسد با تخصصی تر شدن فعالیت شرکت های بیمه مشکلات این حوزه به حداقل خواهد رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح آخرین وضعیت صنعت بیمه بعد از توافق نامه برجام و شرایط حاضر نسبت به حضور شرکت های خارجی در کشور و بهره گیری از دانش فنی و نیروی انسانی آنان در بخش هایی نظیر بیمه های اتکایی، ابراز امیدواری کرد.

سهم ۱۴.۴ درصدی بیمه های زندگی در کشور

رییس کل بیمه مرکزی با تشریح وضعیت بیمه ای کشور و مقایسه آن با شرایط استاندارد جهانی گفت: سهم بیمه های عمر در کشور حدود ۱۴,۴ درصد است و نسبت به وضعیت ۵۵ تا شصت درصدی در جهان شرایط چندان مناسبی نداریم اما امیدواریم با حرکت به سمت تخصصی سازی مشکلات این حوزه را به حداقل برسانیم و شرایط را برای رشد آن در فراهم کنیم.

سلیمانی امیری گفت: حضور صنعت بیمه در بازار سرمایه با توجه به ظرفیت های بالای آن یکی از راه های توسعه این صنعت به شمار می آید که متاسفانه در حال حاضر این حضور چندان چشمگیر نیست.

وی به ضرورت تدوین ابزارهای مالی خاص صنعت بیمه برای حضور و نقش آفرینی در بازار سرمایه تاکید کرد و افزود: ورود صنعت بیمه به بازارهای سرمایه پایان کار نیست بلکه باید ارزیابی شود که در این حوزه تا چه اندازه سهم خواهیم داشت و در خرید و فروش ها موثر عمل می کنیم. به دلیل اهمیت موضوع اگر لازم باشد آئین نامه های جدیدی را طراحی و ابلاغ خواهیم کرد تا ورود صنعت بیمه به این بازارهای جدید تسهیل شود.

رییس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: شرایط باید به گونه ای پیش برود که مردم احساس کنند سرمایه گذاری آنان در صنعت بیمه نسبت به بانک ها، پتروشیمی ها و نظایر آن از امنیت بالاتری برخوردار است.

سلیمانی با اشاره به این نکته که شبکه فروش اعم از نمایندگان و کارگزاران در خط مقدم صنعت بیمه حضور دارند نسبت به اهمیت فعالیت استارتاپ ها برای بازارسازی تاکید کرد و گفت: نمایندگان و کارگزاران با هماهنگی فعالان حوزه استارتاپ ها می تواند ضمن بازارسازی در رشد هر چه بیشتر صنعت بیمه نقش تاثیر گذاری ایفا کنند.

رییس کل بیمه مرکزی در پایان با اعلام آمادگی صنعت بیمه برای هم اندیشی با محققان و صاحبنظران دانشگاهی از آنان دعوت کرد تا با ارائه پیشنهادها و نقطه نظرات به توسعه این صنعت کمک کنند. سمینار توسعه بیمه های زندگی صبح امروز با حضور مدیران ارشد و صاحبنظران صنعت بیمه در محل پژوهشگاه نیرو برگزارشد.