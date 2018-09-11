سقوط روبل و روپیه هند در برابر دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در معاملات روز دوشنبه، روبل روسیه تحت فشار احتمال تحریمهای بیشتر از سوی آمریکا، برای اولین بار از اواسط مارچ ۲۰۱۶ از نرخ ۷۰ روبل در برابر هر دلار هم ضعیفتر شد، در حالیکه روپیه هند هم به رکورد پایین ۷۲.۳۱ روپیه در برابر هر دلار سقوط کرد.
در معاملات عصر دوشنبه در بورس مسکو روبل به نرخ برابری ۷۰.۵۱ سقوط کرد و افت امسال ارزش خود در برابر دلار را به ۱۹ درصد نزدیک کرد.
روسبانک، زیرمجموعه سوسایت جنرال، میگوید جلسه شنود سنای آمریکا در مورد تحریمهای ضد روسی در روز چهارشنبه و جلسه تصمیمگیری در مورد نرخ بهره روسیه در روز جمعه، مهمترین رویدادهای این هفته خواهند بود.
تهدید تحریمها از اوایل آگوست بر بازارهای مالی روسیه سایه افکنده است و ممکن است تحریمهای جدیدی بر علیه داراییهای اوراق قرضه دولتی روسیه اعمال شود. همچنین نگرانیها در مورد مناقشات روسیه و آمریکا بر سر جنگ سوریه هم بر بازارها فشار میآورد.
در هفته گذشته بود که روپیه هند برای اولین بار در تاریخ خود از نرخ برابری کلیدی ۷۲ روپیه در برابر هر دلار عبور کرد، هرچند در معاملات روز جمعه روپیه توانسته بود نرخ خود را تا ۷۱.۷۶ بهبود ببخشد.
روپیه هند هم چند وقتی است در مسیر افول قرار گرفته است و هیچ نشانهای از بازگشت در آن دیده نمیشود. پول هندوستان یکی از بدترین عملکردها را در منطقه آسیا داشته و تا به اینجای سال ۱۳ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
هفته گذشته وزیر مالی هند، آرون جایتلی، تضعیف روپیه در برابر دلار را وابسته به عوامل جهانی دانست و گفت هیچ دلیل داخلیای برای آن وجود ندارد.
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