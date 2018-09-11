به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، ۲ ماه قبل از اجرای تحریم‌های آمریکا بر ضد صنعت نفت ایران، صادرات نفت این کشور به پایین‌ترین سطح خود از مارچ ۲۰۱۶ تا کنون رسیده است، اما افزایش تولید از سوی سایر اعضای اوپک باعث به وجود آمدن تنش‌هایی در بدنه این گروه شده است که ممکن است در اجلاس این ماه الجزیره سر باز کند.

درحالی‌که تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس وین در ماه جون برای تقویت تولید با نزدیک‌تر کردن سطح تولید به میزان توافق شده در پایان ۲۰۱۶، نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت را مرتفع می‌کند، اما باعث ایجاد تنش‌هایی در درون اوپک شده است.

وزیر نفت عربستان سعودی، خالد الفالح پس از این اجلاس گفت که این توافق به آنهایی که ظرفیت ذخیره دارند اجازه می‌دهد تا حجم تولیدی که دیگران نتوانسته‌اند انجام دهند را جبران کنند تا تولید کل گروه اوپک را به سطح مورد توافق برسانند. ایران این تعبیر را قبول ندارد و می‌گوید هر کشور باید تولید را به سطح هدف تولید خود برساند و نمی‌تواند به جای ظرفیت تولید دیگران تولید کند.

ایران رسما حق کمیته مشترک وزیران ناظر بر توافق اوپک را برای توزیع مجدد سهمیه تولید بین اعضای اوپک، به چالش کشیده است. این پنل در ادامه ماه جاری در الجزیره دیدار می‌کنند و این اجلاس می‌تواند اجلاسی طوفانی باشد. هرچند احتمال پیروزی ایران در این بحث‌ها زیاد نیست. روسیه انگیزه‌ای برای حفظ محدودیت تولید ندارد و عربستان سعودی تحت فشار ترامپ و نیازهای درآمدی خود، همین حالا هم تولید خود را افزایش داده است.