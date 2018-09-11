به گزارش خبرنگار مهر، موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن) وابسته به فرهنگستان هنر، به عنوان یکی از مهمترین ناشران تخصصی در حوزه هنر تاکنون منابع مطالعاتی مهمی را برای دانشجویان و علاقهمندان به هنر منتشر کرده و با انتشار منابع پژوهشی مهمی درباره هنرهای سنتی ایران قدم مهمی در راستای حفظ مکتوب این هنرها برداشته است.
این انتشارات از سال گذشته (۱۳۹۶) وارد در حوزه انتشار آثار ادبیات داستانی شد که با سیاستهای کلی این انتشارات همسو نیست. «مگسی که میخواست پروانه باشد؛ مجموعه داستانهای کوتاه نویسندگان اسپانیا و آمریکای لاتین» و«مردی با پاهای گمشده؛ مجموعه داستانهای کوتاه نویسندگان اسپانیا و آمریکای لاتین» هر دو با گردآوری علی باغشاهی و «دوداس» نوشته شارات چاندرا کانوپادهیایا با ترجمه فاطمه هاشم نژاد، منتشر کرد. علی باغشاهی کارمند امور بینالملل فرهنگستان هنر است.
با توجه به اینکه موسسه متن فرهنگستان هنر منابع مالی محدودی برای اجرای سیاستهای کاری اصلی خود در اختیار دارد، انتشار کتابهای غیر مرتبط با برنامههای کاری این انتشارات کمی سوال براانگیز است.
چرایی انتشار این کتابها در یک انتشارات تخصصی هنر را از افشین شیروانی، سرپرست موسسه متن در میان گذاشتیم. شیروانی به خبرنگار مهر گفت: ما در حوزه ادبیات داستانی ورود جدی نداشتیم، فقط به این خاطر که رئیس پیشین فرهنگستان هنر استاد علی معلم دامغانی، ادیب بودند سعی کردیم به صورت محدود آثاری در حوزه ادبیات منتشر کنیم. البته با رفتن استاد معلم سیاستهای نشر ما نیز تغییر میکند.
وی افزود: علی باغشاهی کارمند امور بینالملل فرهنگستان هنر است. او در سال گذشته ایده انتشار مجموعه داستان را مطرح کرد و توانست موافقت ریاست فرهنگستان را نیز جلب کند. با این اوصاف میگویم که حوزه تخصصی ما انتشار منابع مطالعاتی در حوزههای هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، فلسفه هنر و... است و تاکنون نیز آثار مهمی را منتشر کردهایم که اکثرا به عنوان منبع درسی برای دانشجویان هنر از سوی دانشگاهها معرفی شدهاند.
شیروانی در پاسخ به این سوال که «آیا انتشار کتابی غیرتخصصی از سوی یک انتشارات هنر با ترجمه یکی از کارکنان شائبه ایجاد رانت نمیکند؟» گفت: خیر. انتشار این کتابها به دلیل محتوای آنها بود. این داستانها اندیشه انتقادی و پرسشگری را در مخاطبان بیدار میکنند و پایان باز هم دارند. دو کتاب منتشر شده از آقای باغشاهی در سبک رئالیسم جادویی هستند و لازم بود تا اهالی نمایش با این داستانها آشنا شوند. به هر حال ما باید برای تئاتریها نیز منابع مطالعاتی در حوزه ادبیات داستانی منتشر کنیم.
شیروانی در مواجهه با این انتقاد که ادبیات داستانی نویسندگان امریکای لاتین و اسپانیا را ناشران دیگری نیز منتشر کردهاند، چنین پاسخ داد: همانطور که گفتم ما ورود جدی نداشتیم و صرفا برای اینکه اهالی اهالی ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی از ادبیات آمریکای لاتین دور نشوند، این کتابها را منتشر کردیم. شمارگان این کتابها نیز هر کدام هزار نسخه است، اما این شمارگان به صورت نوبتی و بر اساس تقاضای بازار در هر نوبت ۱۰۰ نسخه منتشر میشوند.
شیروانی در انتها شایعاتی مبنی بر انتشار مجموعه شعر کودک علی معلم دامغانی توسط موسسه متن فرهنگستان هنر را تکذیب کرد.
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