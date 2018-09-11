به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه،‌ نوبت‌دوم ‌(شبانه)، دانشگاه ‌پیام‌نور، پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی، رشته‌های تحصیلی مجازی، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور اعلام شد.

همچنین اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی برای دانشگاه‌ها، موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، دانشگاه پیام‌نور و دوره‌های مجازی در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ که ‌گزینش‌ آنها به ‌روش‌متمرکز صورت‌ گرفته ‌است، در پایگاه اطلاع‌رسانی ‌سازمان ‌سنجش ‌آموزش‌ کشور به ‌نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.

پذیرش ۴۰۹ هزار ۳۵۳ نفر در کنکور ۹۷

مجموع پذیرش به تعداد ۴۰۹ هزار ۳۵۳ نفر اعلام شده است.

کلیه پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از نحوه ثبت‌نام، تاریخ ثبت‌نام و مدارک لازم برای ثبت‌نام (علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه) ضرورت دارد ابتدا به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

در صورتی که دانشگاه یا موسسه محل قبولی برنامه زمانی مشخصی را برای ثبت‌نام در سایت خود درج نکرده باشد، پذیرفته‌شدگان این قبیل موسسات لازم است مطابق جدول برنامه زمانی ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان مندرج در این اطلاعیه برای ثبت‌نام به محل قبولی مراجعه کنند.

عدم مراجعه به موقع پذیرفته‌شدگان برای ثبت‌نام به منزله انصراف قطعی از تحصیل آنها تلقی خواهد شد.

اعلام نتایج پذیرش دانشگاه آزاد از طریق سایت دانشگاه

نتایج مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی متعاقباً از طریق سایت آن دانشگاه اعلام خواهد شد و داوطلبانی که هم در ردیف پذیرفته‌شدگان یکی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرند توجه داشته باشند که منحصراً می‌توانند در یکی از کدرشته‌محلهای قبولی ثبت‌نام کنند و به عبارتی مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولی نیستند در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

هرگونه تغییرات منعکس شده به سازمان سنجش پس از اعلام نتایج اولیه از قبیل اصلاح سوابق تحصیلی واصله از سوی وزارت آموزش و پرورش و یا اعمال سهمیه از سوی ارگانهای ذیربط و... در نتیجه نهایی داوطلبان ذینفع اعمال شده است.

انتشار کارنامه نتیجه نهایی در ۲۶ شهریور ۹۷

داوطلبان می‌توانند همزمان با انتشار کارنامه نتیجه نهایی (در تاریخ ۲۶ شهریور ۹۷) کارنامه نتیجه مرحله اول اصلاح شده خود را نیز مشاهده کنند.

برای کلیه پذیرفته‌شدگان و همچنین آن‌دسته از داوطلبانی که فرم انتخاب‌ رشته اینترنتی خود را تکمیل کرده‌اند ولی پذیرفته نشده‌اند، کارنامه علمی حاوی رتبه داوطلب در هر یک از کدرشته‌های انتخابی در بین متقاضیان کدرشته مزبور در سهمیه مربوط، با توجه به نمره کل وی در همان کدرشته و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته ‌شده در هر یک از کدرشته‌های انتخابی و اطلاعات مفید دیگر در روز دوشنبه ۲۶ شهریور ۹۷ در سایت سازمان سنجش قرار داده خواهد شد.

با توجه به کنترل‌های متعدد و بررسی‌های انجام شده از صحت نتایج اعلام شده اطمینان حاصل شده است؛ مع‌الوصف، داوطلبان پس از دریافت کارنامه نتایج نهایی آزمون از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان درصورتی که درخصوص مندرجات کارنامه و یا انتخاب رشته‌ خود سوال و یا تقاضایی داشته باشند، می‌توانند حداکثر تا ۱۵ مهر ۹۷ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان اقدام کنند و از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری اکیداً خودداری کنند.

به کلیه مواردی که از طریق دیگری و یا بعد از تا ۱۵ مهر ۹۷ واصل شود، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. کلیه درخواستهای مربوط به اشتباه در انتخاب رشته صرفاً برای پذیرش در نیمسال دوم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بررسی خواهد شد.

جدول برنامه زمانی ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان برای آن‌دسته از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که برنامه‌زمانی برای ثبت‌نام در سایت اینترنتی خود اعلام نکرده اند:

روز و تاریخ ثبت‌نام ترتیب حرف اول نام خانوادگی شنبه ۲۴ شهریور ۹۷ الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ یکشنبه ۲۵ شهریور ۹۷ ح – خ- د –ذ– ر – ز- ژ – س دوشنبه ۲۶ شهریور ۹۷ ش – ص- ض – ط – ظ- ع – غ – ف – ق – ک سه شنبه ۲۷ شهریور ۹۷ گ – ل – م – ن – و - هـ - ی

اعلام حذف پذیرش دانشجو برخی از دانشگاه ها

در کدرشته‌های تحصیلی ‌متمرکز دارای شرایط خاص (کد ۱۱۹۷۵) پزشکی و (کد۱۱۹۸۰) داروسازی بورسیه نیروی انتظامی پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج/ به دلیل عدم ارسال نتایج مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش داوطلبان از سوی ارگان بورس دهنده هیچ داوطلبی به عنوان پذیرفته‌شده نهایی اعلام نخواهد شد.

براساس اعلام دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم در خصوص حذف پذیرش دانشجو در موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی فرهمند (لاریجان)، نژند (ارومیه)، دیلمان (لاهیجان)، ابرار (تهران)، ثامن (نیشابور)، شمس تبریزی (خوی)، مجازی رایانه ای (تهران)، صدرالمتالهین (تهران) و شکوه شرق (زاهدان) در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷، در کد رشته محل های موسسات مذکور هیچ داوطلبی به عنوان پذیرفته‌شده نهایی اعلام نخواهد شد.

اعلام شرایط کدرشته های خاص برخی از دانشگاه ها

توضیحات کدهای ۱۱ و ۱۷ دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، کد ۱۲ دانشگاه شاهد، کد ۱۴ دانشگاه علوم قضایی، کد ۱۵ مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه، کد ۱۸ دانشکده غیرانتفاعی رفاه، کد ۱۹ بیوتکنولوژی دانشگاه تهران، کد ۲۰ بورسیه سپاه در دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله «عج»، کد ۲۱ دانشگاه شهید مطهری، کد ۲۲ بورسیه وزارت دفاع در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله«عج»، کد ۲۳ دانشگاه صداوسیما، کد ۲۴ معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا «ع»، کد ۲۵ بورسیه علوم پزشکی ارتش و کد ۲۶ بورسیه نیروی انتظامی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج» اعلام شد.

الف) آن دسته از پذیرفته‌شدگانی که برای آنان بجای کدرشته قبولی یکی از کدهای فوق اعلام شده به منزله آن است که منحصراً در کدرشته مذکور نمره علمی لازم را دارا بوده و در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت یکی از کدرشته‌های موسسه مذکور قرار گرفته‌اند.

ب) آن دسته از پذیرفته‌شدگانی که علاوه بر کدرشته قبولی اعلام شده (۵ رقمی) یکی از کدهای ۲ رقمی فوق نیز در اعلام نتایج برای آنها مشخص شده، توجه داشته ‌باشند که به دلیل داشتن نمره علمی لازم در اولویت قبل از رشته‌ قبولی، در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت یکی از کدرشته‌های موسسه مذکور قرار گرفته‌اند.

تذکر مهم: کلیه داوطلبانی که برای آنان یکی از کدهای ۱۱، ۱۷، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۸ ،۱۹ ،۲۰، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴، ۲۵، و ۲۶ اعلام شده است لازم است براساس برنامه زمانی که در اطلاعیه‌ روز دوشنب ۲۶ مهر ۹۷ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر خواهد شد، برای مصاحبه به آدرس محل اعلام شده در اطلاعیه مراجعه کنند.

عدم مراجعه برای شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته‌های مذکور به منزله انصراف از رشته ذیربط تلقی می‌شود و آن دسته از داوطلبانی که دارای کد قبولی دیگری هستند می‌توانند در کدرشته قبولی اعلام شده ثبت‌نام کرده و به ادامه تحصیل بپردازند.

آن دسته از داوطلبانی که در کدرشته قبولی دیگری نام آنان اعلام شده، در صورتی که در مراحل مصاحبه و گزینش شرکت کرده و پس از تایید در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی رشته جدید قرار بگیرند، قبولی آنها در کدرشته اعلام شده قبلی (رشته‌ای که هم اکنون اعلام شده) باطل خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام از پذیرفته شدگان

هر یک از پذیرفته‌شدگان کدرشته‌های امتحانی( پذیرش با آزمون و اعمال مثبت سوابق تحصیلی و یا صرفاً براساس سوابق تحصیلی) حسب مورد مطابق جداول اعلام شده مدارک لازم را برای ثبت‌نام در مؤسسه آموزش عالی محل قبولی تهیه و تحویل دهند.

شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان صرفاً با سوابق تحصیلی

در راستای اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور پذیرش در برخی از کدرشته محل‌های دوره‌های روزانه، شبانه و دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی،‌ دانشگاه پیام‌نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت گرفته است.

در این ‌روش فقط معدل‌ کتبی دیپلم داوطلبان واجد شرایط ملاک و مبنای پذیرش قرار گرفته و اسامی پذیرفته شدگان این مرحله نیز به همراه سایر پذیرفته‌ شدگانی‌ که با اعمال ‌نمره ‌آزمون و سوابق تحصیلی برای ثبت‌نام در آن موسسه آموزش عالی اعلام شده است، اعلام و به موسسات معرفی شده‌اند.

پذیرفته‌شدگان در کدرشته‌های پذیرش با سوابق تحصیلی لازم است کلیه‌ مدارک‌ مندرج در اطلاعیه را در زمان ثبت‌نام ارائه کنند.

ارائه ‌اصل کارنامه تحصیلی برای هر یک از پذیرفته شدگانی که دارای مدرک دیپلم‌ متوسطه‌ نظام‌جدید (سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه) با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش برای دیپلمه‌های (ریاضی‌ فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف‌اسلامی) سال‌های ۱۳۹۶ و قبل‌ آن ‌که ‌امتحانات‌ آنان ‌به صورت کتبی ‌و سراسری ‌برگزار شده است در هنگام ثبت‌نام ضروری است.

ارائه اصل کارنامه تحصیلی برای هر یک از پذیرفته شدگانی که دارای مدرک دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه یا دیپلمه‌های کار و دانش با امضا و ممهور به دبیرستان و یا سازمان آموزش و پروش برای دیپلمه‌های (ریاضی‌ فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) سال‌های ۱۳۹۶ و قبل از آن در هنگام ثبت‌نام ضروری است.

توضیحات درباره سهمیه‌ ایثارگران و رزمندگان

۲۵ درصد ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان ‌شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان‌ و همسر و فرزندان‌ آنان»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت)

پنج درصد ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت)

تذکر: طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه ۵ درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشتند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی مانده، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص یافته است.

داوطلبان ایثارگر (اعم از ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت و ایثارگران ۵ درصد ظرفیت) و رزمنده شامل (۱- رزمندگان بسیجی ۲- رزمندگان جهادگر ۳- رزمندگان نیروهای مسلح ۴ - خانواده شهدا «پدر، مادر، خواهر و برادرشهید» ۵- همسر و فرزندان معظم شهدا و یا مفقودالاثر ۶- جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان ۷- جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان ۸- آزادگان و فرزندان و همسر آنان ۹- همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبان در جبهه) در کنکور ۹۷ پذیرفته شده‌اند در زمان ‌ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم ‌و یا مدرکی ‌در رابطه‌ با تایید سهمیه ثبت‌نامی ‌خویش‌ نیستند.

چنانچه ‌سهمیه‌ پذیرفته‌شده‌ای حسب مورد از ارگانهای ذیربط ‌مورد تأیید قرار نگیرد از تحصیل آنان ممانعت بعمل خواهد آمد.

شرایط پذیرفته‌شدگان ‌رشته‌های تحصیلی در دانشگاه پیام‌نور

پذیرفته‌شدگان ‌رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌نور علاوه بر رعایت مندرجات اعلام شده لازم است نسبت به رعایت مواردی که در اطلاعیه اعلام شده، اقدام کنند.

پذیرفته‌شدگان هر یک از رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌نور لازم است بر اساس جداول اعلام شده برای اطلاع از تاریخ و مدارک ثبت‌نام از تاریخ ۲۷ شهریور ۹۷ به سایت دانشگاه به آدرس : www.pun.ac.ir مراجعه کنند.

شرایط پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان لازم است جهت (ثبت‌نام غیرحضوری) از تاریخ ۳۱ شهریور ۹۷ تا اول مهر ۹۷ به سایت اطلاع‌رسانی دانشگاه فرهنگیان به نشانی: (http://cfu.ac.ir) مراجعه کنند.

پذیرفته‌شدگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی لازم است برای اطلاع دقیق از نحوه زمان و ثبت‌نام اینترنتی و حضوری به سایت دانشگاه www.sru.ac.ir مراجعه کنند.

اعلام اسامی معرفی‌شدگان رشته‌های نیمه‌متمرکز کنکور ۹۷ در ۱۶ مهر

فهرست اسامی معرفی‌شدگان رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ در دوره‌های روزانه، شبانه «نوبت دوم» دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به همراه ‌فهرست ‌اسامی ‌و ‌شماره‌ داوطلبی‌ معرفی‌شدگان تا چند برابر ظرفیت هر رشته از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش در ۱۶ مهر ۹۷ منتشر خواهد شد.

معرفی‌شدگان هر یک از رشته‌های تحصیلی مذکور لازم است با توجه به برنامه‌ زمانی اعلام ‌شده و ضوابط مندرج در اطلاعیه‌ای که به همراه فهرست معرفی‌شدگان این قبیل رشته‌ها منتشر خواهد شد، برای شرکت در مراحل مختلف گزینش رشته یا رشته‌های مربوط اقدام کنند.