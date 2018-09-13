به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، الکساندر نواک گفت: بازارهای نفت به دلایل ژئوپولیتیکی و افت تولید در برخی مناطق، شکننده باقی مانده‌اند. اما او اضافه کرد کشورش در صورت لزوم می‌تواند تولید خود را افزایش دهد.

نواک که در کنفرانس اقتصادی شرق دور در شهر ولادی‌وستوک روسیه صحبت می‌کرد گفت: امروز وضعیت بازارها تا حد زیادی شکننده است و این به این موضوع مرتبط است که همه کشورها نتوانسته‌اند بازار و تولید خود را بهبود دهند.

«ما شاهد چنین موقعیتی در مکزیک هستیم که کاهش نفت به بیش از نصف میزان تولیدی بوده است که در ۲۰۱۸ پیش‌بینی شده بود. در ونزوئلا هم تولید با افت شدید ۵۰ هزار بشکه در روز مواجه شده است. این به معنای این است که هنوز در چشم‌انداز بلندمدت، بازارها متوازن نشده‌اند».

نواک همچنین در مورد تاثیر منفی تحریم‌های ضد ایرانی قریب‌الوقوع آمریکا، بر بازارها هشدار داد.

«این باعث به وجود آمدن بلاتکلیفی بزرگی در بازارها شده است. مشخص نیست که کشورهایی که حدود ۲ میلیون بشکه در روز نفت از ایران می‌خرند چطور رفتار خواهند کرد. این‌ها در منطقه اروپا و در منطقه آسیا اقیانوسیه هستند... د. این وضعیت بلاتکلیفی بزرگی است. باید از نزدیک این موقعیت را زیر نظر داشت و تصمیمات درستی در این باره اتخاذ کرد.

نواک همچنین گفت که قیمت‌های کنونی به سود تولیدکنندگان و مشتریان هستند و هیچ‌کس علاقه‌ای به بیش از حد داغ شدن بازارها (بالا رفتن قیمت‌ها) ندارد.

«روسیه دارای پتانسیل این است که در میان‌مدت تولید خود را ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد»

نواک گفت در مورد همکاری در فضای انرژی با همتای آمریکایی خود مذاکره خواهد کرد. او همکاری با آمریکا را با اهمیت توصیف کرد.