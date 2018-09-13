به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، استاد سرمایه‌گذاری، جیم راجرز، در حاشیه اجلاس اقتصاد شرق دور در ولادی‌وستوک روسیه در مصاحبه با راشاتودی گفت: در چند سال آینده دلار آمریکا موقعیت خود را به عنوان ارز ذخیره جهانی از دست خواهد داد.

او گفت ایالات‌متحده دارای بزرگترین ملت بدهکار در جهان است و این امر بدتر و بدتر می‌شود.

راجرز اعتراف کرد که او هنوز دلار در دارایی‌های خود نگاه می‌دارد، اما نه برای این که این یک ارز بی‌نقص است.

«ممکن است شما بپرسید که پس من چرا دلار نگاه می‌دارم؟ من آن را برای این نگاه می‌دارم که نوسانات بیشتری در بازارها در راه خواهد بود. در مواقع نوسان مردم به سوی سرمایه‌های امن پناه می‌برند، بنابراین آنها دلار می‌خرند. این سرمایه امنی نیست، اما مردم فکر می‌کنند که هست».

این سرمایه‌گذار توضیح داد که نرخ دلار آمریکا از این هم بالاتر خواهد رفت اما کشورهای زیادی نظیر چین، ایران، روسیه و سایرین، درحال خلاص شدن از شر آن هستند.

راجرز گفت: در چند سال آینده دلار آمریکا جایگاه خود به عنوان واسطه برای تبادلات را از دست می‌دهد. او اضافه کرد: دنیا در گذشته هم با تغییر اوضاع، ارزهای حاکم را کنار گذاشته است.

راجرز گفت: زمانی بود که پوند ارز حاکم در جهان بود و قبل از آن ارزهای غالب دیگری نظیر پستای اسپانیا، فرانک فرانسه و گیلدر آلمان وجود داشتند.

راجرز ادامه داد: آنها همگی در زمانی این موقعیت را در دست داشتند اما از حد خود فراتر رفته و دیگر پول بی‌نقصی نبودند و موقعیت خود را از دست دادند. مردم قدرت واشنگتن را دوست ندارند، بنابراین آنها وضعیت را تغییر می‌دهند و راه‌هایی را برای خلاص شدن از دلار پیدا می‌کنند. این در طول تاریخ اتفاق افتاده است، این برای پوند استرلینگ هم اتفاق افتاد که شما داستان آن را می‌دانید. راجرز اضافه کرد: اما نیازی برای نگرانی وجود ندارد، چراکه این یک فاجعه نیست.

او با اشاره به ترکیه و روسیه به عنوان مثالی از کشورهایی که شروع به تجارت با استفاده از ارزهای ملی خود کرده‌اند گفت: در شرایط کنونی همه به دنبال خلاص شدن از شر دلار هستند.

راجرز در مورد ارز جایگزین احتمالی برای جهان در صورتی که دلار کنار گذاشته شود گفت: تنها گزینه‌ای که فعلا در افق دید من قرار دارد رنمینبی (یوآن) چین است، اما نه برای زمانی خیلی نزدیک. یوآن حتی هنوز قابل تبدیل نیست، پس فعلا این کار غیرممکن است.