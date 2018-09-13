به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، آیین ورودی نودانشجویان سال ۹۷ دانشگاه تهران با حضور رئیس، هیأت رئیسه، مدیران و استادان دانشگاه و تعدادی از مقامات ارشد علمی و فرهنگی کشور برگزار می شود.

قرائت میثاق نامه استادان و دانشجویان دانشگاه تهران و تحویل پرچم دانشگاه از دست یک دانشجوی قدیمی به دست یک نودانشجو از دیگر برنامه‌های این آیین است.

امسال نیز مانند سال‌های گذشته همزمان با برگزاری آیین ورودی برای نودانشجویان، همایشی تحت عنوان «خانه و دانشگاه» ویژه خانواده نودانشجویان و با هدف آشنایی هر چه بیشتر والدین با محیط تحصیل دانشجویان و تبادل نظر با مسئولان پردیس‌ها و دانشکده‌های مربوط در زمینه ارتقا کیفیت تعلیم و تربیت دانشجویان برگزار خواهد شد.