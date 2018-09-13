به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، در این گزارش می خوانیم، رهگیری مواردی مشکوک از ترک قرارداد مشتریان عمده بنگاه های ایرانی و پس از انجام بررسی میدانی اطلاعات به دست آمده نشان داد فرآیند هوشمندانه ای برای شناسایی قراردادهای تجاری ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد.

بنا بر این گزارش، پس از شناسایی قراردادهای تجاری ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی، دشمنان با بهره گیری از تمامی ظرفیت های محدود کننده تحریم ها و همچنین استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی مالی مشتریان بنگاه های ایرانی، فرصت های توسعه اقتصادی ایران را تصرف و آن را در اختیار بنگاه های کشورهای آسیایی و بعضا عربستانی و اماراتی قرار می دهند.

بر این اساس، در ادامه، این افراد یا همکاران آنها با مشتری خارجی بنگاه های تولیدی ایرانی که قبلا شناسایی شده به منظور متقاعد کردن ایشان به صرفنظر از ادامه معامله با طرف ایرانی ارتباط برقرار کرده و از طریق پرداخت رشوه به مسئولین خرید و یا ارائه پیشنهادات اغوا کننده به بنگاه موصوف، آنها را از ادامه همکاری با طرف ایرانی باز میدارند.

این گزارش همچنین از رایزنی با شرکت های سرمایه گذاری کننده در ایران به منظور متقاعد کردن آنها به خروج سرمایه از کشور، خرید برخی از بنگاه های ایرانی و پس از آن تبدیل فرآیند تولید به مونتاژ کالاهای خارجی و در ادامه برنامه ریزی هوشمند برای جایگزینی کالاهای نامرغوب واسطه ای در فرآیند تولید به منظور تخریب وجاهت کالاهای ایرانی خبر می دهد.

ایجاد اخلال در فرآیند انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل از طریق دام گستری و مشوق های مختلف و ربایش فرصت ها از صنایع خودرو سازی ایران، پتروشیمی ها، فولاد و نساجی از دیگر شیوه های به کار گرفته دشمنان در این ارتباط است.