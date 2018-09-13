خودرویی با دوربین دیجیتال به جای آینه بغل به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، لکسوس نخستین خودروسازی است که در ٢٠١٩ میلادی خودرویی با دوربین به جای آینه بغل تولید می کند.

این خودرو Lexus ES نام دارد. این دوربین ها نیز Digital Outer Mirror نامیده می شوند و شامل دو میله با ارتفاعی معادل نصف یک آینه بغل معمولی هستند که دو نشانگر ال ای دی در قسمت جلو و دوربین هایی پشت آن دارند.

داخل کابین خودرو چند نمایشگر کوچک با زاویه ای به سمت راننده قرار گرفته اند و تصاویر ثبت شده دوربین ها همراه اطلاعاتی مانند هشدار درباره نقاط کور و شناسایی اشیا نمایش می دهند.