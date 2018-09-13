به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا رهایی گفت: باتوجه به تراکم داوطلبان آزمون زبان ای پی تی دانشگاه آزاد اسلامی برنامه ریزی برای کلاس های آمادگی زبان انگلیسی که آزمون آن جایگزین آزمون ای پی تی است، اجرا شد.

وی افزود: خوشبختانه تعداد پذیرفته شدگان در آزمون کلاس های زبان انگلیسی حدود چهار برابر آزمون مستقل ای پی تی بوده است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: باتوجه به درخواست های داوطلبان و به منظور تامین رفاه بیشتر از ماه آینده کلاس های آمادگی زبان انگلیسی در شهرهای مشهد، تبریز و شیراز نیز راه اندازی خواهد شد تا از جا به جایی های داوطلبان جلوگیری شود.

رهایی تاکید کرد: همچنین از ماه های آینده تلاش خواهد شد تا تعداد شهرهای محل برگزاری کلاس های آموزش زبان انگلیسی نیز افزایش یابد.