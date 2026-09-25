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۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

شهدا تضمین‌کننده عزت، استقلال و سربلندی ایران هستند

شهدا تضمین‌کننده عزت، استقلال و سربلندی ایران هستند

شادگان - استاندار خوزستان گفت: شهدا تضمین‌کننده عزت، استقلال و سربلندی ایران بوده و هستند و ملت ما تا همیشه تاریخ وامدار ایثار و ازخودگذشتگی شهیدان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز جمعه در بازدید از شهرک سینمایی منطقه دارخوین با ادای احترام به مقام شامخ شهدای حمله اخیر دشمن اظهار کرد: دارخوین محل شهادت ۶ تن از نیروهای مخلصی است که در برابر اقدام متجاوزانه دشمن استوار ایستادند، گامی به عقب ننشستند و بر سر عهد و پیمان خود با آرمان‌های انقلاب جان خویش را تقدیم کردند.

وی با اشاره به جایگاه رفیع فرهنگ ایثار و شهادت افزود: همه آحاد جامعه خود را مدیون خون پاک شهدا می‌دانند؛ عزیزانی که با نثار جان خود مانع از تعدی به خاک میهن شدند و امنیت و آرامش کنونی کشور مرهون شجاعت آنان است.

استاندار خوزستان بر لزوم همراهی و تکریم خانواده‌های شهدا تصریح کرد: شهیدان زنده‌اند و نام و یاد آنان همواره در جریان است؛ امیدواریم همه ما بتوانیم به وظایف خود در قبال ایثارگران، خانواده‌های معظم شهدا و پویندگان این مسیر الهی به درستی عمل کنیم.

موالی‌زاده در پایان با درود به ارواح طیبه شهیدان بیان کرد: درود و سلام همیشگی ما نثار روح بلند تمام شهیدانی است که در مقاطع مختلف تاریخ برای سرافرازی و پاسداری از ارزش‌ها از جان خود گذشتند.

کد مطلب 6958341

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