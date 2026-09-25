به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز جمعه در بازدید از شهرک سینمایی منطقه دارخوین با ادای احترام به مقام شامخ شهدای حمله اخیر دشمن اظهار کرد: دارخوین محل شهادت ۶ تن از نیروهای مخلصی است که در برابر اقدام متجاوزانه دشمن استوار ایستادند، گامی به عقب ننشستند و بر سر عهد و پیمان خود با آرمان‌های انقلاب جان خویش را تقدیم کردند.

وی با اشاره به جایگاه رفیع فرهنگ ایثار و شهادت افزود: همه آحاد جامعه خود را مدیون خون پاک شهدا می‌دانند؛ عزیزانی که با نثار جان خود مانع از تعدی به خاک میهن شدند و امنیت و آرامش کنونی کشور مرهون شجاعت آنان است.

استاندار خوزستان بر لزوم همراهی و تکریم خانواده‌های شهدا تصریح کرد: شهیدان زنده‌اند و نام و یاد آنان همواره در جریان است؛ امیدواریم همه ما بتوانیم به وظایف خود در قبال ایثارگران، خانواده‌های معظم شهدا و پویندگان این مسیر الهی به درستی عمل کنیم.

موالی‌زاده در پایان با درود به ارواح طیبه شهیدان بیان کرد: درود و سلام همیشگی ما نثار روح بلند تمام شهیدانی است که در مقاطع مختلف تاریخ برای سرافرازی و پاسداری از ارزش‌ها از جان خود گذشتند.