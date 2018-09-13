راندمان آبیاری در بخش کشاورزی کشور به ۴۴ درصد رسیده است

به گزاترش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، علی مراد اکبری ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد آبیاری تحت فشار استان زنجان با تاکید بر اینکه منابع آبی کشور وضعیت خوبی ندارد، متوسط بارندگی سالانه کشور را ۱۶۶ میلی متر اعلام کرد و افزود: مدیریت مصرف آب و بهره وری نقش ۳۴ درصدی در تولید محصولات کشاورزی داشته و ۶۶ درصد مابقی به عواملی همچون کود، بذر و مدیریت مزرعه بستگی دارد.

وی با اشاره به خودکفایی در تولید شکر برای نخستین بار در کشور ادامه داد: در تولید گندم برای سه سال متوالی به خودکفایی رسیده ایم.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته با تخصیص ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار به حوزه آب و خاک حدود ۲۸۰ هزار هکتار از اراضی کشور به آبیاری تحت فشار تجهیز شد.

اکبری با اشاره به اینکه ضریب نفوذ آبیاری تحت فشار در کشور از ۱۴ درصد به ۲۲ درصد افرایش پیدا کرده است، اضافه کرد: راندمان آبیاری نیز در حال حاضر به ۴۴ درصد رسیده است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: در حال حاضر همچنین ضریب بهره وری آب به عنوان یکی از شاخص های مهم در بخش آب از ۰.۹ کیلوگرم بر متر مکعب به ۱.۳۲ رسانده شده است.

اکبری افزود: توسعه و افزایش سطح زیر کشت هم اکنون در کشور ممنوع بوده و صرفا بر روی ارتقای بهره وری آب تمرکز شده است.