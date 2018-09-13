به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، در پی اعطای نشان درجه یک فتح از سوی فرمانده معظم کل قوا به امیر دریادار سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طی پیامی این افتخار و موفقیت را به وی تبریک گفت.

متن پیام فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی امیر دریادار حبیب الله سیاری

معاون محترم هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، برخوردار از فرماندهانی مکتبی و لایق و کارکنانی شایسته، کارآمد و جان برکف، پای در رکاب ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) در مسیر تحقق و تعالی آرمان های بلند انقلاب شکوهمند اسلامی، مدافع ارزش های اسلام ناب محمدی(ص) و رهرو راه سرخ شهیدان گرانقدر، تکیه گاهی مستحکم و مطمئن در برابر توطئه ها و تهدیدات معاندین و بدخواهان نظام و ملت شریف و عزیز ایران اسلامی است.

اینجانب ضمن تجلیل و تقدیر از تلاش های مجاهدانه جنابعالی و تمامی غیورمردان شجاع، ولایتمدار و انقلابی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در صیانت از مرزهای آبی کشور و دریای عمان، دریافت نشان ارزشمند و افتخار آمیز درجه یک فتح، از دستان مبارک فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالی) را به آن برادر ارجمند و نیز آحاد فرماندهان و رزمندگان مخلص و سلحشور ارتش جمهوری اسلامی ایران، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، سلامتی و دوام توفیقات روزافزون جنابعالی و همرزمان عزیز و فداکار ارتش جمهوری اسلامی ایران را در پیشبرد تدابیر معظم له و تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی، از پیشگاه خداوند قادر متعال مسئلت می نمایم.

سرتیپ پاسدار محمد پاکپور

فرمانده نیروی زمینی سپاه