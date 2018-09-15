کشف ۸۰ کیلوگرم تریاک در فامنین/ ۴ نفر دستگیر شدند

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی چند ماهه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بر روی یک باند قاچاق مواد مخدر، مشخص شد این باند قصد انتقال مواد مخدر از استان های مرکزی کشور به استان همدان را دارد.

وی افزود: به منظور جلوگیری از خرد شدن مواد مخدر با اقدام به موقع و هوشمندانه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان و پلیس شهرستان فامنین، در یک عملیات ضربتی خودرو سواری متهمان در ورودی شهرستان فامنین شناسایی و متوقف شد.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: طی بازرسی های صورت گرفته از داخل این خودرو، ۸۰ کیلوگرم تریاک با لفافه کشف و ۴ نفر در این خصوص دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر باعث شده که قاچاقچیان مواد مخدر نتوانند به راحتی به اهداف شوم و پلید خود برسند.

وی گفت: از باند مورد نظر طی هفته گذشته مقدار ۳۷ کیلو تریاک کشف و ۲ نفر قاچاقچی نیز از همین باند دستگیر شدند.