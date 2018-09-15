به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله موحدی کرمانی در جلسه صبح امروز (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، تعمق در قیام اباعبدالله الحسین(علیه السلام) را نیاز جوامع اسلامی و همه آزادی خواهان دنیا دانست و گفت: فهم عمیق این حقیقت که در نظام هستی ارزش والایی وجود دارد که برای آن می‌بایست از جان و مال و فرزندان و همه امتیازات مادی گذشت، یکی از اهداف مهم بزرگداشت واقعه کربلا است و آن ارزش بزرگ تعبد الهی و التزام به دین و تکالیف الهی است.

وی افزود: فهم عمیق و معرفت حقیقیِ مخاطبانِ پیام سَرور و سالار شهیدان نسبت به قیام آن حضرت موجب می‌شود تا در کارزار بین حق و باطل در هر زمان و مکانی، از جان و مال خود بگذرند و اگر این توفیق برای کسی مهیا گردید به مقام محمود که در زیارت عاشورا آن را خداوند متعال مسألت می‌کنیم نایل می‌گردد.

براساس این گزارش در ادامه این جلسه تبصره ۱ ماده۵ لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور اختلافی مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح گردید که پس از بحث و بررسی و اظهار نظرهای موافق و مخالف، اعضای مجمع، نظر مجلس را به عنوان مصلحت با بیش از دوسوم آرا و برای مدت ۱۰ سال به تصویب رساندند.

بر اساس این تبصره منابع ژنتیکی با مشخصات جدید، بر اساس فرآیندهای"به نژدای" و "دست ورزی ژنتیکی" با رعایت مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط به مالکیت فکری، توسط نهادهای متولی موضوع ماده۳ این قانون، قابل ثبت می‌باشد و این ثبت موجب مالکیت فکری می‌باشد.