فراخوان نخستین سوگواره عکس موبایلی «محرم محله ما»

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد «مدیریت محله» معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران این سوگواره را با موضوع آیینهای عزادارای شهادت امام حسین (ع) در کل شهر تهران (دستهجات عزاداری، برپاشدن خیمهها و تکایا، آمادهسازی و پخش نذورات، حضور مردم در مساجد و تکایای محل و...) برگزار میکند.
در نخستین دوره از این سوگواره عکسهای ارسالی باید با محوریت سوگواری در محلههای تهران باشد. هویت محلههای تهران در دهه اول محرم موضوع اصلی این سوگواره است و شرکتکنندگان باید نمادها و مشخصات محله مورد نظر را در عکس لحاظ کنند.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ارسال کنند. از برگزیدگان این سوگواره در مراسمی مقارن با اربعین حسینی تقدیر خواهد شد.
جوایز سوگواره:
۱-اثر حائز رتبه نخست: سفر ۷ روزه به عتبات عالیات به همراه یک نفر.
۲-اثر حائز رتبه دوم: سفر ۷ روزه به عتبات عالیات.
۳-اثر حائز رتبه سوم: سفر ۵ روز به عتبات عالیات.
۴-آثار چهارم تا دهم: جوایز نقدی و امکان استفاده رایگان از خدمات شهرداری تهران.
مقررات سوگواره:
۱- هر نفر میتواند تا ۵ عکس را به دبیرخانه سوگواره ارسال نماید.
۲-آثار ارسالی باید الزما با موبایل عکسبرداری شده باشد.
۳-محدودیتی در مورد کیفیت عکسهای ارسالی وجود ندارد، بدین معنی که عموم شهروندان با هر نوع گوشی هوشمند و با هر کیفتی مجاز به ارسال عکس هستند.
۴-آثار ارسالی نباید پیش از این در هیچ مسابقهای حائز مقام شده باشد.
نحوه ارسال اثر:
شهروندان گرامی میتوانند آثار خود را در آدرس اینترنتی www.mahalleyema.ir بارگذاری کنند.
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