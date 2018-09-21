همه چیز تحت کنترل من و گلادیاتورهای سرخ/ پروفسوری برای روزهای خوب

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی سه بر یک در دیدار برگشت مقابل الدحیل قطر موفق شد در مجموع با نتیجه سه بر دو از سد حریف متمول خود عبور کند تا برای دومین سال متوالی به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا برسد.

تیمی که از دو پنجره نقل و انتقالاتی محروم شد اما پروفسورش برای تمام این روزها نقشه کشیده بود تا بهانه‌ای برای نبودن در بالاترین سطح فوتبال باشگاهی آسیا به دست کسی ندهد.

او نشان داد بی دلیل تیمش را برای دو فصل متوالی قهرمان نکرده است. پیرمرد کروات سرخ‌ها آنقدر مقتدرانه تصمیم‌گیری کرد که در بدترین شرایط هم هیچ ابایی از کنار گذاشتن محسن مسلمان از پرسپولیس نداشت تا سرخ ها یکی از سخت ترین فصول فوتبالی خود را در هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر و همچنین دهمین فصل از رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا چشم انتظار باشند.

سرمربی کروات در نبود بازیکنان اصلی فصل گذشته اش که هر کدام تیم های درجه دو و سه اروپایی را به پرسپولیس ترجیح دادند و در غیاب سیامک نعمتی موفق شد یکی از قویترین تیم های حال حاضر فوتبال آسیا را شکست دهد. برانکو در شب رویایی سرخ ها در ورزشگاه آزادی نیز مرد شماره یک زمین بود.

۱- وقتی وارد ورزشگاه آزادی شدیم که در جایگاه خبرنگاران قرار بگیریم بطور کاملا اتفاقی برانکو ایوانکوویچ را در بلبشوی آزادی دیدیم. صدا به صدا نمی رسید. در فاصله شش الی هفت متری از همدیگر دستش را به نشانه موفقیت سمت ما گرفت و سپس سمت همراهانش در کادرفنی پرسپولیس بازگشت. دستش را روی شانه مارکو استیلینوویچ مربی بدنساز پرسپولیس انداخت تا آخرین نکات را برای گرم کردن بازیکنان پیش از شروع بازی مرور کند.

۲- پرسپولیس گل اول را خورد. سکوت ۸۰ هزار تماشاگری که به ورزشگاه آمده بودند ترسناک تر از گلی بود که پرسپولیس خورد. هیچ کس تکان نمی خورد. تنها فریمی که از آن لحظه داشتیم هشتاد هزار ساکن و یک انسان متحرک بود. برانکو سمت نیمکت تیمش رفت و جَلدی برگشت. ایستاد و تیمش را با چند «کف مرتب» به بازی بزرگ بازگرداند.

۳- در نیمه اول بسیاری از بازیکنان و حتی اعضای کادرفنی پرسپولیس اعتراضات گسترده ای به عملکرد روشن ایرماتوف داور بازی داشتند. اما او آرام ایستاده بود و هربار بازی متوقف می شد احمد نوراللهی، گادوین منشا و کمال کامیابی نیا را فرا می خواند تا با آنها صحبت کند.

۴- زلاتکو ایوانکوویچ به دلیل اخراج برانکو در نشست خبری پس از بازی حاضر شد تا درباره صحبت هایی که آنها در بین دونیمه انجام دادند و پرسپولیس توانست بازی باخته را با نتیجه سه بر یک عوض کند صحبت کند. اما یادش رفت بگوید برانکو بطور مستمر از بازیکنانش می خواست احساسی بازی نکنند. جمله ای که یکی از اعضای پرسپولیس که در رختکن تیم حضور داشت به خبرنگار مهر اعلام کرد. از قرار معلوم برانکو در بین دونیمه از آنها خواسته است تا کر و لال شوند و مواظب پاس‌های رو به عقب خود باشند.

۵- برانکو در نیمه دوم هم آرام بود. اما پس از اینکه سیدجلال حسینی گل تساوی پرسپولیس مقابل الدحیل را به ثمر رساند دیگر خبری از پروفسور آرام نبود. برانکو تیمش را مانند یک فرمانده هدایت می کرد. جوش و خروش وصف ناپذیری داشت. به اشتباهات داور بازی در اعلام خطا و پرتاب اوت ها واکنش نشان می داد تا بازیکنانش را تهییج کند. او فرمان نبردهای تن به تن را می داد تا هافبک های الدحیل نتوانند از دست نوراللهی، کامیابی نیا و حتی امید عالیشاه نفس راحت بکشند.

۶- مرد کروات سرخ‌ها در ثانیه های واپسین بازی نتوانست دیگر بر اتمسفر حاکم غلبه کند و با داور بازی وارد بحث و جدال لفظی شد تا در نهایت ایرماتوف حکم به اخراج او بدهد.

۷- پس از پایان بازی، سرمربی سرخ ها همه را در آغوش کشید. اشک نریخت اما گریه چند بازیکن تیمش را که از فرط خوشحالی همچون گلادیاتورهای روم باستان می جنگیدند را پاک کرد. به همه لبخند زد و با همان تنبلی اش در یادگیری زبان فارسی به همه می گفت: شما هم هسته نباشید (شما هم خسته نباشید).