نذر فرهنگی ابتکاری جدید و جالب توجه/دکتری که کفاش می شود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: باز محرم با همه زیبایی هایش و با «غم شیرینش» سر رسید و هرکسی در هر گوشه ای از این کره خاکی سعی می کند تا با عملی هر چند کوچک خودش را به امام حسین (ع) نزدیک کند تا از قافله کربلا جا نماند، بسیاری از افراد در این ایام به جز پرداختن به عزاداری سید و سالار شهیدان با انجام اعمال خیرخواهانه سعی در رضایت پروردگار خود دارند.

در این ایام عزیز هر مسلمانی و حتی می شود گفت هر انسان آزاده ای در جهان سعی می کند تا با انجام دادن کارهای پسندیده و خیرخواهانه خود را به کاروان عاشورا برساند که در این میان مردمان غیور، مرزدار و مسلمان سیستان و بلوچستان نیز همچون همیشه در این راه پیش قدم هستند.

اما داستان محرم در سیستان و بلوچستان رنگ و بوی دیگری دارد زیرا مردمان شیعه و سنی این دیار در این ایام نیز با یکدلی و وحدتی مثال زدنی ماه محرم را گرامی می دارند و حتی در شهرهای جنوبی استان علاوه بر شیعیان، بسیاری از برادران و خواهران اهل سنت نیز با حفظ حرمت این ماه عزیز و ایام سوگواری امام حسین (ع) در آیین‌های ویژه ای شرکت می‌کنند.

مردم اهل سنت این خطه از کشور در احترام به ماه محرم و ایام شهادت حضرت امام حسین (ع) همانند شیعیان از برگزاری مراسم ازدواج و جشن خودداری می کنند و با آغاز اولین روز از ماه محرم امامان جمعه، پیش نمازان مساجد و مولوی های اهل تسنن با سخنرانی در مساجد و محافل مذهبی، مردم را از اهمیت این ماه آگاه می سازند و با روایت احادیث مختلف سعی می کنند تا نقش امام حسین (ع) در اسلام و همچنین عظمت این ماه پر برکت را به نمازگزاران منتقل کنند.

بسیاری از برادران و خواهران اهل سنت سیستان و بلوچستان روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی را روزه می گیرند زیرا آنها عقیده دارند که روزه در این ایام اجر و ثواب بسیاری دارد.

پخت حلوا، انواع غذاهای محلی و همچنین پخش شیر و خرما نذری میان خانواده های کم درآمد از دیگر آیین های روزهای تاسوعا و عاشورا در منطقه بلوچستان است البته پخت حلوا، انواع غذاهای محلی و همچنین پخش شیر و خرما نذری میان خانواده های کم درآمد از دیگر آیین های روزهای تاسوعا و عاشورا در منطقه بلوچستان است که این موضوع نکته ای است که ما قصد پرداختن به آن در این نوشتار را داریم.

همانطور که اشاره شد حتی برادران و خواهران اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان نیز در این ایام با نیت رضای خداوند به پخش نذری می پردازند که این نشان از جایگاه والای ایام محرم و موضوع نذری در میان مسلمانان دارد.

جایگاه نذر در اسلام

نذر، از سنت های پسندیده اسلامی است. در نذر، شخص نذرکننده با اعتقاد مذهبی، با خداوند پیمان می بندد که چنانچه حاجتش روا شود و یا برای شکر به درگاه خدا و اموری دیگر از این قبیل، مقداری معین از مال خود را در راه رضای او برای مسکینان، یتیمان، اسیران و دیگر امور خیریه خرج کند یا عمل راجح و مطلوبی را انجام دهد و یا از عمل ناپسندی دست بردارد.

علاقه‌مندان به اهل بیت و امام حسین (ع) گاهی انجام برخی از امور را نذر می‌کنند تا ملزم شوند آن را ادا کنند، از قبیل: نذر زیارت امام حسین(ع)، عزاداری برای آن حضرت، برپایی مجالس و تعزیه و ذکر مصیبت، اهدای وسیله یا پولی‌ برای حرم یا زوار، اطعام، شرکت در دستجات زنجیرزنی و عزاداری، ساختن تکیه یا حسینیه که در همه این موارد مسئله رضای پروردگار در اولویت است.

رضای خداوند اصل و مبنای نذر است

حجت الاسلام عیسی بزمانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نذر یکی از احکام و یکی از ابواب فقهی است که آداب خاص خود را دارد.

وی با اشاره به اینکه نذر یک عبادت محسوب می‌شود، افزود: نذر در کنار اینکه یک عبادت است در واقع وسیله ای برای تقرب به پروردگار متعال است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: هدف فردی که در راه امام حسین(ع) نذری می‌دهد قطعا رضایتمندی خداوند متعال است.

حجت‌الاسلام بزمانی با اشاره به اینکه نذر آدابی دارد، گفت: آداب نذر به صورت واضح و شفاف در دین مبین اسلام بیان شده است و باید در آن چارچوب باشد.

وی خاطر نشان کرد: نذر باید عقلانی باشد و همچنین نذری که می‌کنیم باید شرعی و بر اساس شریعت باشد و قابلیت اجرا نیز داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه رضای خداوند اصل و مبنای نذر است، تصریح کرد: نذر باعث گسترش فرهنگ و ماندگاری ارادت به ائمه و پایداری این فرهنگ بزرگ می شود.

نذر فرهنگی ابتکاری جدید و جالب توجه

اما این روزها علاوه بر نذرهای معمول نذرهای جدیدی از جمله نذرهای فرهنگی مرسوم شده که بسیار هم جالب توجه است. نذر فرهنگی اصطلاحی است که در سال های اخیر بسیار رواج یافته پیدا کرده است و به معنای نوعی نذر است که در آن صرف وقت و قوای فکری افراد مورد توجه است. در نذر فرهنگی فرد نذر کننده، کاری فکری، خلاقانه، فرهنگی یا تخصصی را برای دیگران انجام می دهد و بر خلاف نذرهای عمومی که مورد نذری عمدتا مادی و شامل مواردی ماننداطعام دیگران است، نذر فرهنگی شامل انجام یک کار فرهنگی و فکری برای فرد یا گروهی از افراد می‌شود و در قالب نذر وقت و مهارت تعریف می شود.

دکتری که کفاش می شود/ نذر بازی کردن با بچه ها

یکی از این افراد که عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان است چند سالی است که پس از شروع پذیرایی از زائران حسینی اهل پاکستان در سیستان و بلوچستان کار خود را شروع کرده است این فرد که در بین دوستان هیاتی به «دکتر کفاش» معروف است در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از اینکه کار استقبال مردمی از زائران پاکستانی اربعین حسینی در استان شروع شد با خودم فکر کردم که چه خدمتی می توانم به این عزیزان انجام بدهم.

وی افزود: مدت ها ذهنم مشغول بود تا اینکه یک روز که به زائر سرای امام رضا(ع) زاهدان رفته بود متوجه شدم که عده ای از مردم برای زائران کفش آورده بودند، همین موضوع باعث شد که تصمیم بگیرم از مهارت کفاشی خودم استفاده کنم.

وی ادامه داد: در کودکی در تابستان ها حرفه های مختلفی را یاد گرفته بودم که یکی از آن ها کفاشی بود به همین دلیل سعی کردم تا از این تخصص خودم به بهترین نحو و در بهترین جا برای خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) استفاده کنم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: البته بعد از این اتفاق با تعدادی دیگر از دوستان تصمیم های دیگری هم گرفتیم به عنوان مثال با تشکیل یک گروه از دوستان متخصص زمانی را وقف رسیدگی به مشکلات استان و ارائه راهکار به مسئولان کردیم.

وی خاطر نشان کرد: همینطور مدتی است که با تعدادی از دوستان با مراجعه به مناطق حاشیه شهر زاهدان دانش آموزان مستعد را شناسایی کرده ایم و برای پیشرفت آن ها برنامه ریزی می کنیم.

هرکسی در هر جایگاهی می تواند برای خدمت به مردم و رضای خداوند قدمی موثر بردارد و از تخصص خودش استفاده کند وی تصریح کرد: در مجموع به نظر من هرکسی در هر جایگاهی می تواند برای خدمت به مردم و رضای خداوند قدمی موثر بردارد و از تخصص خودش استفاده کند.

اما از این موضوع جالب تر خانمی بود که در زائرسرای امام رضا (ع) نذر عجیب و جالبی داشت و آن «بازی کردن با بچه ها بود» این خانم نذر کرده بود که در ایام محرم و برای کمک و میزبانی از زائران پاکستانی اربعین حسینی از فرزندان خردسال آن ها نگهداری کند و با آن ها بازی کند.

این فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: من دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی هستم، همینطور علاقه زیادی به کودکان هم دارم این موضوع باعث شد که در این زمینه فعالیت کنم.

وی افزود: با توجه به اینکه زائران پاکستانی اربعین حسینی به صورت خانوادگی اقدام به این سفر معنوی می کنند معمولا فرزندان خردسال آن ها هم همراهشان هستند.

وی ادامه داد: یک روز که برای خدمت رسانی به این زائران به زائر سرای امام رضا(ع) رفته بود دختر بچه خردسالی به ما نزدیک شد و با چشمان زیبایش ما را تماشا می کرد در همین حال بود که من به او نزدیک شدم و با هم شروع به بازی کردیم.

وی گفت: این موضوع باعث شد تا فکری به ذهنم برسد و با همکاری ستاد مردمی اربعین سیستان و بلوچستان جایی را برای بازی بچه ها در نظر بگیریم.

وی بیان داشت: بعد از آن با تعداد دیگری از دوستان این کار را ادامه دادیم که خوشبختانه اثرات بسیار خوبی هم داشت.

وی خاطر نشان کرد: البته این موضوع باعث شد تا در ایام غیر از محرم هم شبیه این کار را انجام بدهیم و با تهیه اسباب بازی برای کودکان حاشیه شهر و کودکان کار در حد بضاعت خودمان دل آن ها را شاد کنیم.

البته از این موارد بسیار است از پزشکی که برای رضای خداوند طبابت می کند تا افرادی که خون خود را برای سلامی دیگران نذر می کنند اما نکته ای که حائز اهمیت این است که این روزها دیگر نذورات فقط مختص کمک های نقدی و اطعام نمی شود و بسیاری از افراد با تخصص های خود و حتی با نذر زمان خود سعی می کنند تا از قافله کربلا که عظمت آن به وسعت تاریخ است عقب نمانند.