جمهوری اسلامی نباید با یزیدیان و جنایتکاران زمان مذاکره کند

حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره درس‌های قیام عاشورا، اظهار داشت: یکی از اهداف والای امام حسین (ع) از این قیام بزرگ، اصلاح جامعه اسلامی از انحرافاتی بود که حکام هوسران آن زمان به وجود آورده بودند.

وی با بیان اینکه قیام امام حسین (ع) منجر به حرکت متعالی مسلمانان شده است، گفت: ما نباید در مراسم‌های ایشان فقط گریه و زاری کنیم، بلکه باید با یزیدان زمانه و استکبار جهانی مبارزه کنیم.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس با تاکید بر اینکه ما نباید با یزیدان و جنایتکاران زمان با هدف رفع فشارها و تحریم‌های آنان مذاکره و صلح کنیم، تصریح کرد: حکام آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و همدستانشان به دنبال آن هستند که ما دست از اسلام و ارزش‌های والایش برداریم.

نوروزی با بیان اینکه اگر فریاد یا حسین می‌زنیم باید راه ایشان در مقابله با مستکبران جهان را ادامه دهیم، افزود: تمام هم و غم و نگرانی جهان سلطه این است که مبادا ایران تفکر اسلامی را در جهان بیش از این نشر دهد، اما نظام جمهوری اسلامی همواره در راه اسلام گام برداشته و هیچگاه این قیام عظیم را فراموش نمی‌کند.