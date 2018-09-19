سردار آزادی، معاون بازرسی سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایام عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) و درس‌هایی که این واقعه عظیم برای امروز جامعه ما دارد، گفت: ما از قیام امام حسین(علیه السلام) درس می‌گیریم که در دفاع از دین خدا محکم و مستقل باشیم و در برابر اردوگاه یزیدیان زمان، سر تسلیم فرود نیاوریم.

وی افزود: ما از قیام عاشورا یاد گرفتیم که در راه خدا و ولی خدا، هرچه داریم حتی جانمان را در طَبق اخلاص بگذاریم و در این راه با خداوند متعال معامله کنیم و خداوند نیز وعده فتح و نصرت را به ما داده است.

سردار آزادی تصریح کرد: با درس ها و پیام های عاشورا می توان در برابر تهدید و تحریم استکبار جهانی مبارزه کنیم. آمریکا می داند ملت ما درس آموخته مکتب اباعبدالله الحسین(ع) است و ملت بزرگ ایران با ایستادگی خود نقشه های شوم آمریکا در تحریم، تهدید و جنگ روانی را به شکست می کشاند و به فضل الهی سربلند از این پیچ تاریخی عبور خواهد کرد.

معاون بازرسی سازمان بسیج مستضعفین در خصوص دلایل عدم سازش امام حسین علیه السلام با دشمنان دین خدا و درسی که ما باید امروز از آن بگیریم، اظهار داشت: حضرت اباعبدالله الحسین، یزیدیان را به خوبی می شناخت و می دانست که آنها به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستند و درخواست مذاکره با آنها را رد کرد. امام حسین(ع) در مقام یک امام حتی در میدان نبرد نیز موضع ارشاد داشتند و تلاش کردند تا حتی اگر شده تنها یک نفر را هدایت کنند و با نثار خون خودشان، این نهضت را جهانی کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: درسی که امروز باید از امام حسین (ع) و عاشورا بگیریم، استقامت، ایستادگی و تسلیم نشدن در برابر مستکبرین و زورگویان عالم است. باید همچون امام حسین(ع) یزیدیان زمان را به خوبی بشناسیم. باید بدانیم اگر به توانمندی های داخلی تکیه و روی پای خود بایستیم می توان بر مشکلات و توطئه های دشمنان غلبه کنیم. البته نصرت الهی با کسانی است که به خدا توکل کنند و در راه او قدم بردارند. راهی که امام حسین علیه السلام با نثار جان خود و سپاهیانش برای جهانیان باز کرد، تنها راه سعادت و رستگاری بشریت است.