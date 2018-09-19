فرهنگ عاشورا رمز عبور از مشکلات فعلی است/لزوم حفظ و تداوم ارزش ها

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مهدی آذرشب: قیام سیدالشهدا(ع) و واقعه عاشورا، در ظاهر اتفاقی در یک روز بود، اما تاثیراتی در طول تاریخ برجا گذاشت، مرزهای محدودیت تاریخی را درنوردید و ماندگار شد و همچنان نیز پس از گذشت حدود یک هزار و ۴۰۰ سال زنده است و جوش و خروش حسینی هم زمان با اولین روز از ماه محرم در اقصی نقاط کشور و نیز سرتاسر جهان آغاز شده و هر روز بیشتر می شود.

این قیام از جمله اتفاقاتی است که همواره ماند و در آینده نیز خواهد ماند و در محرم و صفر احساسات و عواطف مردم به گونه ای برانگیخته می شود، که به واسطه آن بسیاری از مشکلات و معضلات آنان را به فراموشی رفته و به خاموشی می گرایند، فقط کافی است، این برانگیختگی در مسیری مشخص و با پایانی معلوم و هدف دار، متصور شده و چگونگی رسیدن به نقطه پایانش، آشکار و معلوم باشد.

امام جمعه دماوند در خصوص ماه محرم الحرام و اهمیت قیام حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و همان طور که استحضار دارید انقلاب ما با عاشورا و تاسوعا حسینی آغاز شد و با تکیه بر اعتقادات مبارزه با ظلم و قیام امام حسین(ع) کار خود را شروع کرد.

حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی افزود: انقلاب اسلامی با کلید واژه مقابله با ظلم و ستم شروع شد و امروز هم برای ماندن و تداوم انقلاب اسلامی نیاز به تداوم و تکیه بر همان کلید واژه ها داریم و باید آن ها را تکرار کنیم.

وی بیان کرد: باید این کلید واژه ها را درباره ماه محرم حفظ کنیم، تا شعارهای آن تغییر پیدا نکند.

امام جمعه دماوند با بیان این که شعاری که امروزه باید توجه بسیار به آن داشته باشیم، شعار خدمت به مردم و مبارزه با ظلم و ستم است، اضافه کرد: باید بتوانیم ۴۰ سال بعدی را در واقع با این شعارها شروع کنیم و به این شعارها اهمیت دهیم و آن قدر با این کلید واژه ها پیش برویم تا این نظام و این پرچم را تقدیم به امام عصر(عج) بکنیم.

قیام عاشورا، اسلام ناب محمدی( ص) را برای همیشه بیمه کرد

امام جمعه قرچک نیز در خصوص عمق اعتقادات موجود در مردم و نیز ارتباط انقلاب اسلامی با ماه محرم و قیام شجاعانه حسینی بیان کرد: امام راحل( ره) فرمودند « این محرم و صفر است، که اسلام را زنده نگه داشته است. » این جمله بار معنایی و مفهومی فراوانی دارد.

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی گفت: مفهوم این جمله از این جهت است، که دشمنان گمان می کردند، که همه ارزش ها و اندیشه های الهی در قالب رسالت نبی اکرم (ص) و واقعه غدیر تبلور می یابد و اگر رسالت نبی اکرم( ص) و واقعه غدیر را کم رنگ کنند، می توانند شور و شوق اسلام ناب محمدی( ص) کاهش می یابد و می توان مسیر اصلی را منحرف کرد.

وی گفت: اما قیام اباعبدالله الحسین(ع) با مهندسی بی بدیل و عقلانی ترین مهندسی جهاد و حمایت و حماسه با عاشورای امام حسین(ع) به اسلام جانی تازه داد.

امام جمعه قرچک با بیان این که نوع قیام سید الشهدا( ع) از نوع ایثار، شهادت و مجاهدت در راه خدا بود گفت: یاران امام نیز در این عرصه مجاهدت بی بدیلی داشتند و قیامی را رقم زدند، که اسلام را برای همیشه زنده نگاه داشت و ارزش ها را احیا کرد و به لطف حضرت حق و عنایات و توجه اهل بیت(ع) خط سرخ حسینی تا ظهور حضرت حجت( عج) به همه نسل ها منتقل خواهد شد.

ملت ایران هرگز در برابر دشمنان انقلاب سر فرود نمی آورند

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: دنیا به سوی ظهور امام زمان(عج) در حال حرکت است و دشمنان اسلام بخواهند یا نخواهند جبهه مقاومت عاشورایی که در عصر اخیر با پرچمداری ایران اسلامی و به پشتوانه ملت های آزاده و جوانان غیرتمند بلاد اسلامی و حتی آزادگان در کشورها غربی در حرکت است، پرچم عزای سیدالشهدا( ع) را به اهتزاز در می آورند.

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی اضافه کرد: پرچم عاشورای حسینی امروز پرچم و محور آزادگان عالم شده است و این حرکت را به سوی ظهور هدایت می کند.

وی گفت: این راه شهادت و اسارت دارد، سختی و مشکلات دارد، اما در نهایت به پیروزی ختم خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین به برخی مشکلات اقتصادی و حرکت های ضد انسانی دنیای استکبار علیه ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی چهل سال است بر روی پای خود ایستاده است و ملت این سرزمین اسلامی هرگز در برابر آمریکا، انگلیس و دنیای استکبار سر پایین نمی آورند و باید بدانیم، فرهنگ عاشورا رمز عبور از مشکلات فعلی است.

وی تاکید کرد: دشمنان ایران اسلامی چهل سال است، که با فشار متعدد خود می خواستند این کشور را از بین ببرند، اما به کوری چشم همه دشمنان اسلام و ایران امروزه ایران اسلامی به جبهه مقاومت تبدیل شده است و باید این راه را با تمام قوت و قدرت ادامه بدهیم، امروز جوانان ما خود را برای سربازی این انقلاب، نظام، اسلام ، دین، تشیع و اهل بیت مهیاتر کنند.