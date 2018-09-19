آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زبان عربی ترجمه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، اعضای شورای علمی قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست مشترکی با رییس و اعضای موسسه الدلیل لدراسات والبحوث العقدیه دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست که چند نفر از اعضای شورای علمی قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حضور داشتند، زمینه‌های همکاری بحث و بررسی شد.

ترجمه آثار پژوهشگاه و قطب فلسفه دین به زبان عربی، برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و سمینارهای علمی مشترک، دوره‌های دانش‌افزایی، تأمین مقاله جهت مجموعه ‌مقالات و نشریات علمی، مشاوره علمی در طراحی و برنامه‌ریزی‌ها از جمله مواردی است که مورد توافق طرفین قرار گرفت.

همچنین مقرر شد جهت تعیین مصادیق همکاری و اجرایی شدن توافقات انجام شده، جلسات برنامه‌ریزی مشترک در سطح کارشناسان دو مجموعه به طور مرتب برگزار شود.

موسسه الدلیل، نهادی علمی وابسته به عتبه حسینیه(ع) است و فعالیت‌های علمی خود را در حوزه معارف اسلامی و پاسخ به شبهات فکری و دینی در کشور عراق جهت بخشیده و تلاش می‌کند از تجربه موسسات و نهادهای علمی ایران در تبیین اندیشه‌های دینی و پاسخ به شبهات بهره گیرد.