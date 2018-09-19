تیم ایران قهرمان کشتی فرنگی جوانان جهان شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اسلواکی، پیکارهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان در حالی امشب در شهر ترناوا کشور اسلواکی به پایان رسید که تیم ایران با کسب سه مدال طلای در روز نخست و همچنین یک مدال طلای و دو برنز که امشب بدست آمد به عنوان قهرمانی دست یافت.

تیم ایران در مسابقات پنج وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی با کسب سه مدال طلا برای ایران توسط پویا ناصر پور در وزن ۵۵ کیلوگرم، محمدهادی ساروی در وزن ۸۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم نمایش قابل قبولی داشت و با کسب ۷۵ امتیاز نسبت به روسیه ۷۲ امتیازه در صدر قرار گرفت.

تیم ایران در روز دوم و پایانی رقابتهای کشتی فرنگی جوانان جهان هم توانست توسط امین کاویانی نژاد به مدال طلای وزن ۷۲ کیلوگرم و توسط علیرضا نجاتی در وزن ۶۰ کیلوگرم و یوسف حسینوند در وزن ۶۷ کیلوگرم به دو مدال برنز دست یابد.

نتایج دومین روز از رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان به شرح زیر است:

علیرضا نجاتی نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم تیم کشتی فرنگی جوانان ایران امشب در دیدار رده بندی به مصاف کروچکین از اوکراین رفت و با پیروزی ۹ بر صفر به مدال برنز رسید. نجاتی روز گذشته پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف ایلیف از بلغارستان رفت و با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دیدار بعدی به مصاف آندره گینس از آلمان رفت و با نتیجه ۹ بر صفر پیروز شد و به نیمه نهایی راه یافت. او در نیمه نهایی به مصاف حریفی از هند رفت و در حالی که در تایم اول۴ بر صفر از حریف پیش بود در یک غافلگیری به پل رفت و با ضربه فنی نتیجه را واگذار کرد.

دیدار رده بندی وزن ۶۷ کیلوگرم نیز با حضور یوسف حسینوند و السید از مصر برگزار شد که نماینده کشورمان در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۵ به پیروزی رسید و مدال برنز رقابتهای جهانی را از آن خود کرد. حسینوند روز گذشته در دور نخست مقابل محمود بخشیلوف از ازبکستان با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، وی به گروه بازنده ها رفت. حسینوند در این گروه به مصاف بکینوف از قزاقستان رفت و با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دیدار بعدی در گروه شانس مجدد برابر هان از کره جنوبی قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر صفر پیروز شد و به دیدار رده بندی رفت.

امین کاویانی نژاد نیز امشب در دیدار فینال وزن ۷۲ کیلوگرم به مصاف تچیکادزه از گرجستان رفت و با نتیجه ۸ بر ۲ و در نهایت ضربه فنی به پیروزی رسید و قهرمان جهان شد. وی روز گذشته در دور اول با حسین اف از ازبکستان کشتی گرفت و توانست با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شود. وی در دور دوم هم به مصاف حریفی از کرواسی رفت و با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد او گذشت. کاویانی نژاد در دور سوم در برابر ساندرس از آلمان قرار گرفت و با پیروزی ۸ بر صفر راهی نیمه نهایی شد.در دیدار نیمه نهایی هم یاربیلوف از روسیه را با نتیجه یک بر یک شکست داد و فینالیست شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم وحید دادخواه در دیدار شانس مجدد به مصاف آرتور سارگسیان از روسیه رفت و با شکست ۹ بر صفر از دور رقابتها حذف شد. وی روز گذشته در دور اول مقابل ساوولاینن از فنلاند با نتیجه ۵ بر یک مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در دیدار فینال وی به گروه بازنده ها رفت.

در وزن ۸۲ کیلوگرم هم حسین فروزنده امروز در گروه بازنده ها به مصاف استفان تاکاس از مجارستان ۳ بر ۲ شکست خورد و از گردونه رقابتها حذف شد. وی روز گذشته در مبارزه نخست با نتیجه ۸ بر ۳ کیم از کره جنوبی را مغلوب کرد. در دور دوم سانجیت از هند را با نتیجه ۶ بر صفر شکست داد و در دور سوم مقابل الکساندر کوماروف از روسیه با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب شد و به گروه بازنده ها رفت.

عملکرد ملی پوشان ایران در روز نخست به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم پویا ناصرپور در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر از سد راماز سیلاگاوا از گرجستان گذشت. وی در دور بعد مقابل امین سفرشایف دارنده مدال برنز جوانان جهان از روسیه با نتیجه ۷ بر صفر پیروز شد. ناصر پور در دور سوم با نتیجه ۵ بر ۴ از سد فلورین تیتا دارنده مدال برنز زیر ۲۳ سال اروپا از رومانی گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۷ بر یک نورتاجین کریمبردی اولوا از قرقیزستان را با نتیجه ۷ بر یک از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار تیگران میناسیان قهرمان جوانان اروپا از ارمنستان را با نتیجه ۹ بر ۴ از پیش رو برداشت و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی در دور اول تموری تچکاسلیدز قهرمان جوانان اروپا از گرجستان را با نتیجه ۱۰ بر ۳ از پیش رو برداشت وی در دور دوم مقابل ایگور یاراشویچ از بلاروس با نتیجه ۸ بر ۲ به پیروزی رسید. ساروی در دور سوم الکس زوکه دارنده مدال نقره جوانان اروپا از مجارستان را با نتیجه ۶ بر یک مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۳ بر یک ایلیا ارمولنکو از کشور روسیه را شکست داد و راهی دیدار فینال شد. ساروی در دیدار فینال مقابل رومان بتسچارت از کشور سوئیس را با نتیجه ۵ بر صفر پیروز شد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده در دور اول مقابل فاتح بوزکورت از ترکیه با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی رسید. وی در دور دوم سرخان ممدوف از آذربایجان را با نتیجه ۱۰ بر یک شکست داد. میرزازاده در دور سوم با نتیجه ۲ بر یک فرانز ریچتر دارنده مدال نقره جوانان اروپا از آلمان را مغلوب کرد و به دیدار نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله در یک کشتی زیبا و با نتیجه ۹ بر صفر بر بکا ماکاریدزه از گرجستان غلبه کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار داوید اواساپیان از کشور ارمنستان را با نتیجه ۵ بر صفر از پیش رو برداشت و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم بهرام معروف خانی در دور اول مقابل حسن محمد دارنده مدال برنز جوانان جهان از مصر با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال وی به گروه بازنده ها رفت. معروف خانی در این گروه در مصاف با لری ابولادزه از گرجستان با نتیجه ۵ بر ۳ شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت و پانزدهم شد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم شاهین عفیفی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر یک مغلوب آکژول محموداف قهرمان بزرگسالان آسیا و دارنده مدال نقره بازی های آسیایی ۲۰۱۸ از قرقیزستان شد. و با توجه به شکست کشتی گیر قرقیزستانی مقابل حریف روس، عفیفی از دور رقابت ها کنار رفت و بیست و یکم شد.