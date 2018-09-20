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۲۹ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۴۷

صدور حکم اعدام برای معاون ابوبکر البغدادی

صدور حکم اعدام برای معاون ابوبکر البغدادی

سخنگوی شورای عالی قضایی عراق از صدور حکم اعدام برای معاون سرکرده داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عبدالستار بیرقدار سخنگوی شورای عالی قضایی عراق از صدور حکم اعدام برای معاون ابوبکر البغدادی خبر داد.

وی افزود: دادگاه کیفری شعبه الکرخ بغداد برای اسماعیل العیثاوی معاون سرکرده داعش حکم اعدام با چوبه دار بر اساس بندهای قانون مبارزه با تروریسم صادر کرده است.

بیرقدار بیان کرد: العیثاوی علاوه بر اینکه معاون البغدادی است دارای سمت های متعدد دیگری در داعش هم بوده است که از جمله مسئول کمیته فتوا و  مسئول تالیف مباحث آموزشی و درسی داعش است.

وی گفت: متهم به سوریه فرار کرده و پس از آنکه بیشتر مناطق داعش از دست این گروه خارج شد به ترکیه فرار کرد و با تلاش های اطلاعاتی و هماهنگی با ترکیه متهم بازداشت گردید.

شایان ذکر است که العیثاوی قبلا طی اعترافات خود ناگفته های بسیاری از ابوبکر البغدادی و داعش اعلام کرده بود.

کد مطلب 4407601

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