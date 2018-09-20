به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عبدالستار بیرقدار سخنگوی شورای عالی قضایی عراق از صدور حکم اعدام برای معاون ابوبکر البغدادی خبر داد.

وی افزود: دادگاه کیفری شعبه الکرخ بغداد برای اسماعیل العیثاوی معاون سرکرده داعش حکم اعدام با چوبه دار بر اساس بندهای قانون مبارزه با تروریسم صادر کرده است.

بیرقدار بیان کرد: العیثاوی علاوه بر اینکه معاون البغدادی است دارای سمت های متعدد دیگری در داعش هم بوده است که از جمله مسئول کمیته فتوا و مسئول تالیف مباحث آموزشی و درسی داعش است.

وی گفت: متهم به سوریه فرار کرده و پس از آنکه بیشتر مناطق داعش از دست این گروه خارج شد به ترکیه فرار کرد و با تلاش های اطلاعاتی و هماهنگی با ترکیه متهم بازداشت گردید.

شایان ذکر است که العیثاوی قبلا طی اعترافات خود ناگفته های بسیاری از ابوبکر البغدادی و داعش اعلام کرده بود.