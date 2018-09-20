شعبان: جنگ سوریه ادعای بی طرفی رسانه ای غرب را آشکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، بثینه شعبان مشاور سیاسی و رسانه ای رئیس جمهور سوریه اعلام کرد: جنگ سوریه همه آنچه رسانه های غربی درباره آزادی رسانه ای و بی طرفی مطرح می کرد را برملا کرد.

وی افزود: دولت آمریکا به نقش رسانه ها در عملیات جنگی از زمان جنگ ویتنام واقف شد و در جنگهای بعدی خود، گروههای رسانه ای را در راستای ترویج طرحهای نظامی مورد نظر خود سوق داد مشابه آنچه در جنگ سال ۲۰۰۳ ضد عراق انجام داد و گروهی از رسانه ها با ارتش آمریکا همراه بودند و اخبار و گزارش هایی که به منفعت آنها بود را منتشر می کردند.

شعبان با اشاره به ابعاد جنگ رسانه ای ضد سوریه تاکید کرد: از روزهای اول فراخواندن سفیران غربی و خبرنگاران خبرگزاری ها و بستن دفاتر رسانه ای و بهره گرفتن از افرادی که با نامهای خیالی موسوم به شاهدان عینی؛ غربی ها به اخلاق حرفه ای عمل نکردند تا سوریه را هدف قرار دهند و جنگ ضد سوریه را توجیه کنند.