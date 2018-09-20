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۲۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

شعبان: جنگ سوریه ادعای بی طرفی رسانه ای غرب را آشکار کرد

شعبان: جنگ سوریه ادعای بی طرفی رسانه ای غرب را آشکار کرد

مشاور سیاسی رئیس جمهور سوریه ضمن پرداختن به ابعاد جنگ رسانه ای غرب ضد سوریه از آشکار شدن ادعای بی طرفی این رسانه ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، بثینه شعبان مشاور سیاسی و رسانه ای رئیس جمهور سوریه اعلام کرد: جنگ سوریه همه آنچه رسانه های غربی درباره آزادی رسانه ای و بی طرفی مطرح می کرد را برملا کرد.

وی افزود: دولت آمریکا به نقش رسانه ها در عملیات جنگی از زمان جنگ ویتنام واقف شد و در جنگهای بعدی خود، گروههای رسانه ای را در راستای ترویج طرحهای نظامی مورد نظر خود سوق داد مشابه آنچه در جنگ سال ۲۰۰۳ ضد عراق انجام داد و گروهی از رسانه ها با ارتش آمریکا همراه بودند و اخبار و گزارش هایی که به منفعت آنها بود را منتشر می کردند.

شعبان با اشاره به ابعاد جنگ رسانه ای ضد سوریه تاکید کرد: از روزهای اول فراخواندن سفیران غربی و خبرنگاران خبرگزاری ها و بستن دفاتر رسانه ای و بهره گرفتن از افرادی که با نامهای خیالی موسوم به شاهدان عینی؛ غربی ها به اخلاق حرفه ای عمل نکردند تا سوریه را هدف قرار دهند و جنگ ضد سوریه را توجیه کنند.

کد مطلب 4407633

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