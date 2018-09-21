به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، کری فوکوناگا کارگردان آمریکایی «جیمز باند» بیست و پنجم را کارگردانی می‌کند.

دیروز تهیه کنندگان جیمز باند با اعلام این خبر افزودند کار تولید قسمت بعدی از این مجموعه در پاینوود استودیوز بریتانیا از ۴ مارس ۲۰۱۹ شروع می‌شود و اکران جهانی آن ۱۴ فوریه ۲۰۲۰ خواهد بود.

این فیلم پیش از اکران جهانی اش از ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ در بریتانیا به نمایش درمی‌آید. این خبر از طریق توییتر جیمز باند منتشر شد.

کری فوکوناگا ۴۱ ساله نویسنده و کارگردان آمریکایی است که با ساخت فیلم «بی‌نام» در سال ۲۰۰۹ به شهرت رسید و موفق به کسب جایزه کارگردانی از جشنواره فیلم ساندنس شد. وی کارگردانی سریال «کاراگاه حقیقی»، محصول شبکه اچ‌بی‌او را نیز انجام داده و ۸ قسمت فصل اول این سریال را کارگردانی کرده است.

فوکوناگا متولد شهر اوکلند از پدری ژاپنی و مادری سوئدی است و در کشورهای دیگری چون فرانسه و ژاپن نیز ساکن بوده است.

تعیین کارگردان «جیمز باند» این بار با تغییرات چندباره همراه بود و در حالی که دنی بویل در نهایت به عنوان کارگردان انتخاب و معرفی شد، یک ماه پیش از این پروژه کنار رفت.

تهیه کنندگان «جیمز باند» یعنی مایکل ویلسون و باربارا بروکولی انتخاب فوکوناگا را انتخابی عالی خواندند.