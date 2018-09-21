به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازهالیوود ریپورتر، «فرسودگی» به کارگردانی نورالدین لخماری که به عنوان نماینده کشور مراکش در بخش اسکار بهترین فیلم خارجی زبان به آکادمی فرستاده شد زندگی چندین نفر از پس زمینه‌های مختلف اجتماعی در شهر کازابلانکا را نشان می‌دهد. یک پسر ۱۳ ساله که کارش به‌عنوان خریدار کفش است و امید دارد پول کافی برای درمان مادرش بدست آورد یک راننده جگوار که از زندگی با همسرش راضی نیست و یک دانشجوی پزشکی.

فیلم ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷ در مراکش اکران شد و تهیه آن را نیز کشورهای مراکش و نروژ انجام داده اند.

«فرسودگی» چهارمین فیلم بلند لخماری است. این کارگردان مراکشی که به‌عنوان خواننده و آهنگساز نیز شناخته می شود بیشتر برای فیلم «کازانگرا» شناخته می شود که در سال ۲۰۰۸ در جشنواره‌های جهان حضور داشت و به عنوان نماینده مراکش به اسکار فرستاده شد.

«فرسودگی» چهاردهمین فیلم مراکشی است که برای رقابت در بخش اسکار بهترین فیلم خارجی فرستاده می‌شود. تاکنون هیچ فیلم مراکشی نامزد و یا برنده جایزه اسکار نشده است. اما فیلم «عمر مرا کشت» ساخته رشدی زم در سال ۲۰۱۱ در فهرست کوتاه نامزدهای اسکار قرار گرفت.

انجمن فیلمسازان بولیوی هم روز سه شنبه فیلم «مورالا» ساخته رودریگو (گوری) پاتینو را به عنوان نماینده این کشور برای شرکت در اسکار نود و یکم انتخاب کرد.

این فیلم با بازی فرناندو ارزه در نقش کوکو (مورالا) ریورا، داستان یک فوتبالیست بازنشسته است که پسرش در بیمارستان در انتظار پیوند عضو قرار دارد. مورالا در حالی که ناامید از بدست آوردن پول برای عمل جراحی فوری پیوند است درگیر یک پرونده قاچاق انسان می شود.

«مورالا» اولین ساخته پاتینو بازیگر بولیویایی است که توسط کمیته ۱۱ نفره انجمن فیلمسازان بولیوی برای شرکت در اسکار انتخاب شده است.

«مورالا» دهمین فیلم سینمای بولیوی است که از سال ۱۹۹۵ به اسکار فرستاده می شود. تا به حال هیچ فیلمی از این کشور نامزد جایزه اسکار نشده است.