موبایل جدید سامسونگ با دوربین سلفی ۲۴ مگاپیکسلی

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از نیواطلس، سامسونگ از Galaxy A۷، یک موبایل میان رده با قابلیت های خارق العاده عکاسی رونمایی کرده است.

این دستگاه ۳ دوربین پشتی و یک دوربین سلفی ۲۴مگاپیکسلی دارد. پشت موبایل مذکور یک دوربین ۸ مگاپیکسلی با حوزه دید ۱۲۰ درجه قرار دارد. در کنار آن یک دوربین اصلی ۲۴ مگاپیکسلی است که برای عکسبرداری در نور کم مناسب است. سومین دوربین پشتی نیز ۵مگاپیکسلی مجهز به حسگر عمق است.

دوربین جلویی نیز با توجه به محبوبیت سلفی ها قدرتمند ارائه شده است. دوربین سلفی ۲۴ مگاپیکسلی مجهز به فلش ال ای دی مخصوص خود است که در نور کم کارآمد است.

اما بقیه ویژگی های Galaxy A۷ حاکی از یک موبایل میان رده است. دستگاه مجهز به اندروید ۸، پردازشگر ۸ هسته ای۲.۲گیگاهرتزی، ۴گیگابایت RAM، ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی و باتری ۳۳۰۰ میلی آمپری است. نمایشگر دستگاه نیز ۶ اینچی و آمولد با وضوح ۱۰۸۰.۲۲۲۰ است. درکنار این موارد یک خروجی میکرو اس دی برای حافظه خارجی تا ۵۱۲ گیگابایت وجود دارد.

علاوه براین موارد Bixb دستیار هوشمند سامسونگ، فناوری صوت Dolby Atmos immersive، ایموجی واقعیت مجازی و حسگر اثرانگشت نیز در موبایل به کار رفته است.

گلکسی A۷ در رنگ های آبی، سیاه، طلایی یا صورتی عرضه می شود.

موبایل مذکور پاییز امسال در اروپا و آسیا عرضه خواهد شد.