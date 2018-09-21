بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، کمیسیون اروپا اعلام کرد که پرونده پول‌شویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در شعبه استونی بزرگترین بانک دانمارک، بزرگترین کلاهبرداری در اروپاست.

ورا ژورووا، عضو بخش عدالت کمیسیون اروپا، گفت که وزیران دانمارک و استونی را احضار خواهد کرد تا در مورد این‌که چطور مدیران و ناظران دانسکه بانک متوجه این کلاهبرداری نشده‌اند، توضیح دهند.

ژورووا به خبرنگاران گفت: این بزرگترین کلاهبرداری‌ایست که در حال حاضر در اروپا با آن مواجه هستیم و همچنین درسی ناخوشایند برای همه ماست که نشان می‌دهد باید با هوشیاری و احتیاط بیشتری عمل کنیم.

پس از انجام تحقیقاتی در دانسکه بانک، که ضعف کنترل و اجرای قانون را نشان می‌داد، مدیر اجرایی ارشد این بانک، توماس بورگن، استعفا داد.

بورگن ۵۴ ساله، مسئول فعالیت‌های بین‌المللی دانسکه بانک، در بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ بود که این شامل استونی هم می‌شود.

با مشخص شدن این پول‌شویی، این که دانسکه بانک در این اقدام دست داشته است یا خیر، هنوز تحت بررسی قرار دارد و در صورت ثابت شدن می‌تواند آن را با جریمه سنگینی روبرو کند.

برخی کارشناسان تخمین می‌زنند که این جریمه می‌تواند تا ۸.۳ میلیارد دلار هم برسد، اما دیگران معتقدند جریمه‌ای چند صد میلیون دلار محتمل‌تر است.

بر همین اساس، به دنبال انتشار این پیام سهام دانسکه بانک در حدود ۸ درصد سقوط کرد و احتمال عدم دسترسی بانک های آمریکایی به دانسکه و کوتاه شدن دست بزرگترین بانک دانمارک از شبکه مالی جهانی وجود دارد.