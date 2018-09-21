فعالیت ۶۱۰۰ کمپانی بین المللی تجهیزات پزشکی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر رضا مسائلی در خصوص گسترش و توسعه دیپلماسی سلامت در حوزه تجهیزات پزشکی با بیان اینکه داشته ها و توانمندی های ایران در حوزه تجهیزات پزشکی در سطح مناسبی قرار دارد، اظهار داشت: ظرفیتی حدود ۶۱۰۰ کمپانی بین المللی از کشورهای توسعه یافته در حوزه تجهیزات پزشکی در ایران به ثبت رسیده است. این کمپانی ها بهترین و توانمندترین کمپانی هایی هستند که توانسته اند از مرحله ثبت وزارت بهداشت عبور کرده و در ایران ثبت شوند، بنابراین با ثبت این کمپانی ها در کشور، ظرفیت خوبی برای فعالیت در حوزه دیپلماسی سلامت فراهم می شود.

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: امور بین الملل وزارت بهداشت و شورای روابط اقتصادی وزارت امور خارجه، بر موضوع دیپلماسی سلامت توجه ویژه ای داشته و رویکرد جدید وزارت بهداشت در حوزه تجهیزات پزشکی تقویت دیپلماسی سلامت در این حوزه است.

وی با بیان اینکه ایران در راستای گسترش روابط دیپلماتیک در حوزه سلامت، تفاهم نامه های متعددی را با کشورهای همسایه، کشورهای آمریکای لاتین، عراق، برزیل، عمان و روسیه در حوزه تجهیزات پزشکی برنامه ریزی و به امضا رسانده است، عنوان کرد: روسیه در حوزه تجهیزات پزشکی توانمندی های بسیار زیادی دارد و درحال حاضر مشغول یکسان سازی نظام رگولاتوری ایران و روسیه در حوزه تجهیزات پزشکی هستیم و چنانچه این برنامه با موفقیت به سرانجام برسد، مانند این است که مرزهای دو کشور ایران و روسیه در حوزه تجهیزات پزشکی از بین خواهد رفت و امکان خرید و مبادله از بازار تجهیزات پزشکی دو کشور برای طرفین با سهولت فراهم خواهد شد.

مسائلی افزود: لازمه نتیجه بخشی یکسان سازی نظام رگولاتوری ایران و روسیه در حوزه تجهیزات پزشکی، آن است که دو کشور از لحاظ رگولاتوری، یکدیگر را اعتباربخشی کنند تا این ارتباط برقرار شود.

وی ادامه داد: دیپلماسی سلامت در حوزه تجهیزات پزشکی در ایران چشم انداز روشنی دارد، مشروط براینکه حمایت های وزارت بهداشت از این حوزه در سال های آینده نیز تداوم پیدا کند و به حوزه تجهیزات پزشکی به صورت یکی از ارکان اصلی در حوزه دیپلماسی سلامت نگاه شود، در این صورت این حوزه شکوفا شده و حوزه ای قابل اتکا برای رشد و ترقی کشور خواهد بود.