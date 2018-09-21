آزادکار رژیم صهیونیستی از جدول مسابقات حذف شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اسلواکی، هیأت رییسه اتحادیه جهانی کشتی در نشست اخیر خود در ایتالیا که همزمان با رقابت های جوانان اروپا برگزار شد، قانونی را تصویب کرد که اگر مربیان و یا سرپرست یک کشور، در هنگام مراسم قرعه کشی حضور نداشته باشند، قرعه کشی کشتی گیر ذیربط انجام نخواهد شد و کشتی گیر آن کشور از دور رقابت ها کنار گذاشته می شود.

با توجه به این قانون، در حالی که نماینده وزن ۷۹ کیلوگرم کشتی آزاد رژیم صهیونیستی، برای شرکت در رقابت های جوانان جهان در اسلواکی حضور داشت، بعلت غیبت مربی اش در مراسم قرعه کشی، از جدول مسابقات کنار گذاشته شد.

حال باید دید تکلیف نمایندگان اوزان ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم رژیم صهیونیستی در مراسم قرعه کشی پنج وزن دوم چه می شود.

قانون جدید اتحادیه جهانی با پیشنهاد کشورهای صاحب نام دنیا از جمله ایران، آمریکا و روسیه و به منظور انجام قرعه کشی در بهترین شرایط و بدور از هر گونه شائبه ای به تصویب رسیده است.

این قانون صرفا در مسابقات اصلی زیر نظر اتحادیه اعمال می شود.