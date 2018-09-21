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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۵۰

پیکر دو شهید گمنام در مصلای کرج تشییع شد

پیکر دو شهید گمنام در مصلای کرج تشییع شد

کرج - پیکر دو تن از شهدای گمنام کشور امروز در مصلای کرج و در میان نمازگزاران تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بابایی ظهر امروز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص تشییع پیکر شهدا در استان البرز گفت: این دو شهید گمنام در زمره ۱۳۵ شهید گمنام تازه تفحص شده مناطق عملیاتی هستند که پیکر مطهرشان هفته گذشته در تهران تشییع شده است.

مسئول امور شهدای گمنام استان البرز افزود: پیکر این شهیدان والامقام امروز همزمان با ایام ماه محرم در مصلای شهر کرج و در میان نمازگزارhن تشییع شد و در ادامه بعد از انجام آزمایش دی ان ای تشخیص هویت شهدا و تصمیم گیری برای محل تدفین این عزیزانT پیکر مطهرشان به خاک سپرده خواهد شد. ‌

کد مطلب 4408073

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