علت فوت «امیرحسام»؛ التهاب مغزی ناشی از ویروس هاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سیمین خیاط‌زاده روز پنجشنبه با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره علت فوت «امیرحسام»، کودک چهار ساله تبریزی، اظهار کرد: پس از انجام آزمایش‌های تخصصی روی نمونه‌های اخذشده از بیمار در انستیتو پاستور ایران، ابتلای حیوان گازگیر به بیماری هاری تأیید شد.

وی افزود: بر اساس نتایج آزمایش‌ها و بررسی‌های انجام‌شده، فوت این کودک در پی عوارض ناشی از گزش سگ هار در منطقه آخمقیه تبریز رخ داده است.

مدیر بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت آذربایجان‌شرقی با اشاره به روند درمان این کودک گفت: امیرحسام تنها دو ساعت پس از وقوع حادثه به مرکز شبانه‌روزی واکسیناسیون علیه هاری مراجعه کرد و واکسن هاری را دریافت کرد.

خیاط‌زاده ادامه داد: شست‌وشوی محل گزش نیز مطابق استانداردهای لازم انجام شد و همزمان با واکسیناسیون، سرم اختصاصی هاری برای کودک تزریق شد.

وی اضافه کرد: به دلیل عمق زخم و آسیب ایجادشده در اثر گزش، اقدامات درمانی لازم برای پین‌گذاری انگشت دست کودک نیز انجام گرفت.

مدیر بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت آذربایجان‌شرقی درباره برخی مطالب مطرح‌شده پیرامون روند درمان کودک نیز اظهار کرد: بر اساس فرآیندهای ثبت‌شده و اطلاعات موجود در پرونده مراقبت و درمان، اقدامات پزشکی از نخستین دقایق مراجعه به بیمارستان مطابق پروتکل‌های موجود انجام شده است.

وی با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره کوتاهی کادر درمان در بیمارستان‌های سینا و مردانی‌آذر تبریز افزود: دوره‌های واکسیناسیون هاری، شست‌وشوی محل گزش و تزریق سرم اختصاصی برای بیمار انجام شده و مراحل درمانی مورد نیاز نیز پیگیری شده است.

خیاط‌زاده گفت: پس از انجام اقدامات اولیه، بیمار ترخیص شد، اما مدتی بعد در شرایط نامناسب برای ادامه درمان به بیمارستان مردانی‌آذر مراجعه کرد.

وی ادامه داد: با وجود تلاش کادر درمان و انجام مداخلات و مراقبت‌های پزشکی، این کودک به‌دلیل عوارض ناشی از گزش سگ هار جان خود را از دست داد.

مدیر بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه علت نهایی فوت کودک، «آنسفالیت» یا التهاب مغزی ناشی از تأثیر ویروس هاری بوده است، تأکید کرد: بر اساس مستندات موجود در پرونده بالینی، پروتکل‌های درمان و پیشگیری از هاری در مورد این بیمار رعایت شده است.

وی همچنین از تأیید ابتلای سگ به هاری از سوی دامپزشکی استان به‌عنوان مرجع قانونی خبر داد و گفت: نتایج بررسی‌ها و آزمایش‌های تخصصی انجام‌شده در مراکز ذی‌صلاح از جمله انستیتو پاستور ایران نیز مؤید علت فوت ناشی از عوارض بیماری هاری است.

خیاط‌زاده با اشاره به وجود مستندات کامل درباره روند درمان امیرحسام خاطرنشان کرد: مدارک پزشکی، نتایج آزمایش‌ها و پرونده بالینی بیمار شفاف و قابل ارائه به مراجع نظارتی و قضایی است.

وی تأکید کرد: برخلاف برخی شایعات درباره رعایت نشدن مراحل واکسیناسیون یا سایر اقدامات پیشگیرانه، مستندات موجود نشان می‌دهد مراحل درمانی و پروتکل‌های مربوط به هاری در مورد این کودک انجام شده و قصوری متوجه کادر درمان نبوده است.