حضور کردستانی ها در عزاداری تاسوعا و عاشورا نشان دهنده وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمان خدایی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، ضمن تسلیت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان اظهار داشت: شهادت حضرت امام حسین (ع) و یارانش برای هر مسلمانی مایه اندوه و تاسف است.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم های عزاداری سرور و سالار شهیدان، عنوان کرد: حضور کردستانی ها در این مراسم ها نمایش وحدت و همدلی در این استان به شمار می رود.

امام جمعه سنندج ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه ایام ماه محرم در دین مبین اسلام، یادآور شد: طاعت و بندگی خداوند متعال در هر روز و ماهی از سال بر همه ما واجب است و این عبادت در بعضی از ماه ها دارای ارزش و اعتبار بیشتری از سوی خداوند متعال است.

وی با اشاره به جایگاه امام حسین نزد پیامبر بزرگ اسلام، بیان کرد: پیامبر فرموده است که حسین از من است و من از حسینم و کسی که حسین را دوست داشته باشد خداوند او را دوست دارد.

وی ادامه داد: پیامبر فرموده است دوست داشتم به مسلمانانی برسم که من را ندیده‌اند ولی به من اعتقاد دارند.

ماموستا خدایی یادآور: مادامی‌که انسان‌های مسلمان از زمان حیات پیامبر دور شوند اما رفتار آنها براساس رفتار پیامبر و بزرگان دین باشد مقام و جایگاه آنان نزد خداوند بلندتر است.

وی ضمن تاکید بر ترویج آموزه های دینی به عنوان یکی از ضرورت های مهم در دین مبین اسلام، اظهار داشت: همه ما در هر جایگاه و عنوانی که هستیم باید نسبت به ترویج آموزه های دینی با جدیت و حساسیت ویژه ای پیگیر باشیم.

امام جمعه سنندج ضمن اشاره به اینکه حضور در مراسم های مختلف دینی باعث نمایش وحدت و همدلی بیشتر در بین مسلمانان است، گفت: این حضور باعث یاس و ناامیدی تمامی دشمنان نظام و انقلاب اسلامی می‌شود.