احیای مدیریت جهادی نیاز اصلی کشور برای حل مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدنقی لطفی ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه این هفته ایلام اظهار داشت: آغاز جنگ تحمیلی در ۲۹ شهریور۵۹ نشان از آغاز امتحان الهی برای مردم ایران بود تا میزان صبر و مقاومت و پایداری آنان در برابر ناملایمات و دشمنی‌های دشمنان انقلاب اسلامی به جهان به اثبات رسانید و نام سرافراز ملت ایران را در تاریخ ورق زرین دیگر را از آن خود ساخت.

امام جمعه ایلام گفت: شعار هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّه که در عاشورای حسینی محقق شد در دوران جنگ تحمیلی نیز بار دیگر با عزم و اراده مردم ولایتمدار ایران محقق شد وبه جهان کفر و ستم اثبات شد که در مکتب سرخ حسینی و رهروان مکتب عاشورایی چیزی به نام تسلیم معنی ندارد.

خطیب جمعه ایلام به آغاز جنگ در شرایطی که هنوز ۱۹ ماه از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود و مردم ایران دوره نقاهت پس از انقلاب را می‌گذارند اشاره و خاطرنشان کرد: جنگ در زمانی بر ملت و دولت ایران تحمیل شد که نیروهای مسلح آن با توجه به شرایط انقلاب از آمادگی لازم برای یک نبرد بزرگ برخوردار نبودند. به همین دلایل، نظامیان عراق در ماه‌های اول پس از شروع حمله، موفق شدند چند شهر مرزی را در غرب و جنوب ایران تصرف کنند.

جنگ تحمیلی آغاز وحدت و یکپارچگی ملت ایران و نیروهای مسلح بود

وی افزود: اما به یک باره نیروهای مسلح ایران با همت و کمک و پشتیبانی مردان و زنان ایرانی و تحت رهبری مقام معظم ولایت جان دیگر گرفته و با حضور در میادین نبرد حماسه‌ها خلق کردند که رژیم بعث عراق در برآوردهای نظامی خود به وحشت انداخت.

امام جمعه ایلام جنگ تحمیلی را آغاز وحدت و یکپارچگی ملت ایران و نیروهای مسلح آن دانست و بیان کرد: جنگ موجب وحدت و برادری و از جان گذشتگی و ایثار و دفاع جانانه و احیاء نیروهای مسلح توانمند و غیوری شد که امروز در سطح منطقه و جهان قدرت بی نطیری در میان ارتش‌های دنیارا از آن خود ساخته است.

وی گفت: ماشین جنگی عراق در مقابل اراده بسیج و سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی و احاد مردم ایران متوقف و درس عبرتی به رژیم بعث عراق و حامیان غربی و شرقی آن داد که تاریخ همواره از آن با افتخار برای ملت ایران نام می‌برد.

خطیب جمعه ایلام در ادامه خطبه خود آغاز سال تحصیلی جدید را و شروع بهار تعلیم و تربیت را تبریک و خاطر نشان کرد: دانش آموزان و دانشجویان سرمایه عظیم جمهوری اسلامی ایران و آینده سازان کشور هستند که فراگیری دروس مختلف توام با تعهد از آنان سرمایه‌ای می‌سازد که چرخ‌های صنعت و اقتصاد و فرهنگ و سیاست کشور به دست و تفکر آنان می‌چرخد.

تقویت باور ما می‌توانیم را در نسل جوان

امام جمعه ایلام در ادامه افزود: بر متولیان امر تعلیم و تربیت است که باور ما می‌توانیم را در نسل جوان به ظهور برسانند.

خطیب خطبه‌های جمعه ایلام به تفکر برخی که معتقدند برای هرکاری به خارج نیازمندیم اشاره و تصریح کرد: این تفکر که تفکر غربی و لیبرالی است و متاسفانه در برخی ارکان دولتی نیز حضور دارد سعی بر آن دارد که شعار ما می‌توانیم در ایران اسلامی را با شکست مواجه سازند.

وی گفت: امروز نتیجه این تفکر وضعیت نابسامان اقتصادی کشور است که حاصل ایده غربی چنین افرادی است و رنج مردم را در پی دارد.

حجت لاسلام والمسلمین لطفی دوران دفاع مقدس را اثبات ما می‌توانیم دانست و افزود: همچنان که در دوران دفاع مقدس شعار ما می‌توانیم محقق شد و تفکر جهادی مدیران به شکست دشمنان انقلاب اسلامی مبدل شد امروز هم تفکر جهادی و باور ما می‌توانیم راه حل مشکلات اخیر اقتصادی جامعه است.