رئیس جمهور در سازمان ملل «هندسه مدیریت جهانی» را به چالش بکشد

حسین قربانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل، بیشتر باید به چه موضوعاتی بپردازد، اظهار داشت: آمریکا با خروج از برجام صرفا یک توافق را زیر پا نگذاشت، بلکه قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل یعنی قطعنامه ۲۲۳۱ را هم زیر پا گذاشت؛ در حالی که با قطعنامه های مشابه، به کشوری حمله کرده یا ادعا می‌کند که صلح و امنیت بین المللی را مدیریت می‌کند.

وی افزود: پیشنهاد من به ریاست محترم جمهوری در خصوص محورهای سخنرانی در سازمان ملل، به تصویرکشیدن این چالش است؛ چالشی که رهبر انقلاب پیش از این، درباره هندسه مدیریت جهانی و عیوب و نواقصی که این ساختار دارد، سخنانی را مطرح کردند.

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی تاکید کرد: قبلا به «حق وتو» ایراد گرفته می شد که صرفا ۵ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل، نسخه همه جهان را می‌پیچند؛ این مساله سر جای خود هست اما گردن‌کشی های اخیر، حیثیت اصل سازمان ملل و شورای امنیت را زیر سوال برده است.

قربانزاده ادامه داد: با وجود آنکه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل برخلاف قطعنامه های شورای امنیت الزام‌آور نیست، اما آقای روحانی می‌تواند در عرصه دیپلماسی عمومی، کشورهای بیشتری را جهت همراهی با ایران تشویق و تهییج کند.