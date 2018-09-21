به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ستادکل نیروهای مسلح ترکیه امروز جمعه اعلام کرد که در جریان عملیات هوایی ارتش این کشور ۸ عنصر گروهک تروریستی پ‌ک‌ک در مناطق آواشین-باسیان، متینا و زاپ در شمال عراق از پای در آمده‌اند.

ستاد کل فرماندهی ارتش ترکیه در این بیانیه بر ادامه عملیات های مبارزه با تروریسم در منطقه نیز تاکید کرده است.

لازم به ذکر است که ارتش ترکیه حملات هوایی خود در شمال عراق را به بهانه حمله به پایگاههای پ‌ک‌ک در قندیل- در مجاورت مرز ایران و عراق- شدت بخشیده است؛ منطقه ای که مقامات آنکارا آن را محل اقامت اعضای برجسته پ‌ک‌ک می دانند.