مدیر بسیج رسانه شهرستان گچساران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که پیش از ظهر جمعه و با حضور فرمانده سپاه ناحیه گچساران و اصحاب رسانه این شهرستان برگزار شد، زواره کاییدی طی حکمی از سوی فرمانده سپاه استان کهگیلویه و بویراحمد به سمت مدیر بسیج رسانه شهرستان گچساران منصوب شد.

فرمانده سپاه ناحیه گچساران در حاشیه مراسم معارفه مدیر بسیج رسانه گچساران با اشاره به هفته دفاع مقدس، گفت: اجرای بیش از ۳۰ عنوان برنامه برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در این شهرستان هدفگذاری شده است که با رژه نیروهای مسلح در روز ۳۱ شهریور آغاز خواهد شد.

سید علی اصغر نوایی نسب افزود: برنامه سپاه ناحیه گچساران طی هفته گرامیداشت دفاع مقدس در چند بخش اقتصاد مقاومتی، نشست های روشنگری، دیدار با خانواده معزز شهدا و ایثارگران، حضور حلقه های صالحین در نماز جمعه، مسابقات فرهنگی ورزشی و همایش پیاده روی تدوین و اجرایی می شود.