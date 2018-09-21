اتحاد و همبستگی کلید حل مشکلات مختلف جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی پورمحمدی ظهر امروز جمعه در خطبه های نماز جمعه مراغه با اشاره به ضرورت حفظ اتحاد در جامعه گفت: بدون شک با اتحاد و یکدلی می توان مشکلات را حل کرد. دشمن به سمت ایجاد تفرقه در کشور است ولی مردم و مسئولان باید هوشیار باشند.

وی با تاکید بر اینکه باید مسئولان نهایت تلاش خود را برای حل مشکلات به کار گیرند، ادامه داد: دشمنان این مرز و بوم همواره ضربات محکمی از ملت ایران خورده اند و هرگز فراموش نخواهند کرد. امروز با وجود مشکلات اقتصادی، ملت در برابر دشمن خواهد ایستاد و ذلت را نخواهد پذیرفت.

پورمحمدی با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس افزود: اکنون نیروهای مسلح کشورمان قدرتمندتر از هر زمانی هستند، با تکیه بر همین نیروها و اقتدار نظام و توانمندی نیروهای مسلح، آمریکا و دوستانش نمی توانند کوچکترین تعرضی به خاک ایران اسلامی داشته باشند.

وی سپس با تاکید بر ضرورت تقویت بنیه های دفاعی کشورمان گفت: خودکفایی در صنایع دفاعی متفاوت تر و مقتدرتر از هشت سال دفاع مقدس است و باید این پیشرفت ها همچنان ادامه داشته باشد.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری سپس با اشاره به یک مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، بر اهمیت پرورش در کنار آموزش تاکید کرد.

وی ادامه داد: مدیران و معلمان و همچنین خانواده ها باید در تربیت و تعلیم صحیح دانش آموزان تلاش ویژه ای داشته باشند.