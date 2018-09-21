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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۱۰

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز:

شایسته پیروزی برابر پارس جنوبی بودیم/ بازیکنانم نباید مغرور شوند

شایسته پیروزی برابر پارس جنوبی بودیم/ بازیکنانم نباید مغرور شوند

تبریز- سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز گفت: شایسته این پیروزی بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهاجری عصر امروز جمعه بعداز پیروزی تیمش برابر پارس جنوبی جم گفت: بازی سختی را پشت سرگذاشتیم.

وی سپس ادامه داد: در بازی امروز اعتماد به نفس مان را پیدا کردیم. دیدیم اگر بخواهیم می توانیم نتایج خوبی بدست بیاوریم.

وی گفت: من در کنار نیمکت و محوطه مربیان باید این حس را به بازیکنانم انتقال می‌ دادم که آنها کم نیاورند و به مبارزه ادامه بدهند.

مهاجری ابراز داشت: البته نباید مغرور شویم. هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است و بازیکنان ما می‌توانند کارهای بزرگتری انجام بدهند.

سرمربی ماشین سازی تبریز با بیان اینکه کنار زمین تلاش می کردم روحیه جنگندگی بازیکنانم را حفظ کنم، ادامه داد: حریف هم چند موقعیت بدست آورد ولی نتوانستند گلی به ثمر برسانند.

مهاجری با تاکید بر اینکه روز به روز تیمم بهتر خواهد شد و هماهنگ تر می شویم، افزود: بعد از ۱۰ نفره شدن هم تعویض‌ های ما به صورت منطقی جواب داد و یکی دو بازیکن تیم ما هم مصدوم شدند ولی بالاخره سه امتیاز را کسب کردیم.

وی ابراز داشت: امروز اعتراض هایی به داوری داشتم ولی بازی شرایط خاصی داشت و برای ما مهم بود. البته جا دارد به داوران بازی هم خسته نباشید بگویم و از انها تشکر داشته باشم.

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز ادامه داد: باید بازیکنان بدانند که برای کسب موفقیت باید تلاش کرد. ما هم حرص خوردیم و استرس داشتیم ولی باید همه بدانند که وقتی نتیجه دلخواه کسب نمی شود همه ضرر می کنند پس باید تلاش کرد و به نتیجه دلخواه دست پیدا کرد.

کد مطلب 4408249

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