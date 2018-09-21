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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۳۱

با حضور رهبر انقلاب؛

آخرین شب عزاداری امام حسین (ع) در حسینیه امام خمینی برگزار شد

آخرین شب عزاداری امام حسین (ع) در حسینیه امام خمینی برگزار شد

آخرین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام)، با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه‌ امام خمینی (رحمه‌الله) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای،‌ آخرین شب مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) در حسینیه امام خمینی (رحمه‌الله) با حضور هزاران نفر از مردم عزادار، جمعی از مسئولان کشور و رهبر انقلاب اسلامی در حال برگزاری است.

در این مراسم که جمعی از مسئولان و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی جمله‌ی «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» را روح سخنان و قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواند و گفت: مفهوم این عبارت، ریشه‌ی قرآنی دارد و به معنای جانبداری از موضع حق و ایستادگی در مقابل باطل، حجت‌مداری، ذلت‌ناپذیری و هزینه دادن برای دین خدا است.

حجت‌الاسلام خاتمی با بیان اینکه حضرت سیدالشهدا (ع) بیشترین هزینه را برای بقای دین خدا داد، افزود: دین‌مداری هزینه دارد و امت عاشورایی ایران نیز به پیروی از سالار شهیدان، در راه عاشورا هزینه خواهد داد و سربلند خواهد شد.

همچنین در این مراسم آقایان مرتضی طاهری و سعید حدادیان به مرثیه‌خوانی و نوحه‌سرایی بر مصائب حضرت سیدالشهدا و امام سجاد (ع) پرداختند.

کد مطلب 4408265
روح اله صابرزاده

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