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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۲۲:۵۹

سرپرست آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش لرستان:

۳۲ هزار کلاس اولی در لرستان فردا شنبه به مدرسه می‌روند

۳۲ هزار کلاس اولی در لرستان فردا شنبه به مدرسه می‌روند

خرم‌آباد- سرپرست آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش لرستان گفت: سال تحصیلی جدید برای ۳۲ هزار دانش‌آموز کلاس اولی در سراسر لرستان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سال تحصیلی جدید برای ۳۲ هزار دانش آموز کلاس اولی در سراسر لرستان فردا شنبه آغاز می شود، گفت: امسال با توجه به تقارن ۳۱ شهریور با ماه محرم، مراسم جشن شکوفه ها با رنگ و بوی حسینی برگزار خواهد شد.

وی همچنین از طرح جدید آموزش و پرورش برای ایحاد تغییرات در جریان آموزش مدارس و با تکیه بر مهارت آموزی خبر داد و گفت: قرار است دانش آموزان پایه های اول تا سوم ابتدایی از سال تحصیلی جدید به جای مشق شب، تکلیف مهارتی داشته باشند.

بر اساس این گزارش، فردا شنبه جشن غنچه ها ویژه پیش دبستانی ها نیز با شرکت ۲۵ هزار پیش دبستانی برگزار می شود. همچنین مراسم استانی جشن شکوفه ها فردا شنبه ساعت ۷:۳۰ صبح در دبستان حکمت برگزار می شود.

کد مطلب 4408295

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