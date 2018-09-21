سالها پیش اعمال فشار اقتصادی علیه ایران را آزموده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، «ویلیام برنز» معاون «جان کری» و نماینده آمریکا در مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ با انتقاد از خروج دولت «دونالد ترامپ» از برجام، این تصمیم را ناشی از یک استراتژی غلط در خصوص ایران دانست.

وی در گفتگو با «کریستین امانپور» مجری شبکه سی ان ان به تشریح استراتژی سیاست خارجی دولت ترامپ و پیامدهای آن پرداخت و گفت این استراتژی بی پروا، ناشی از خودشیفتگی و بی اعتنا به ساز و کار موجود در نظام بین الملل است.

برنز بی اهمیت شدن نقش نهادهای دیپلماسی را برای آمریکا هزینه بر خواند و افزود این اتفاق در حالی رخ می دهد که نهادهای مذکور مهمترین ابزار واشنگتن برای پیشبرد اهدافش در جهان بوده است.

مذاکره کننده آمریکا در گفتگوهای هسته ای ایران و ۱+۵ همچنین خروج ترامپ از برجام را به باد انتقاد گرفت و تاکید کرد: این یک تصمیم اشتباه بود که بر اساس استراتژی اشتباه اتخاذ شد.

به گفته وی هدف از این تصمیم، واداشتن ایران به تسلیم و نه دستیابی به یک توافق بهتر بوده است.

برنز ضمن ابراز تردید در خصوص نتیجه بخش بودن اعمال تحریم های جدید علیه ایران یادآور شد: ما سال ها پیش توانمان را برای اعمال فشار اقتصادی به ایران بیش از حد آزموده ایم.

به اعتقاد این دیپلمات ارشد سابق آمریکا، کشورهایی مانند چین که در بحبوحه جنگی اقتصادی با آمریکا قرار دارند، کاهش و یا توقف واردات نفت از ایران را به آسانی نمی پذیرند.

رئیس اندیشکده کارنگی آمریکا در ادامه سخنان خود پیامد استراتژی سیاست خارجی دولت ترامپ را افزایش اختلافات و شکاف بین دو سوی آتلانتیک و شرکای آمریکا دانست.

وی همچنین تاکید کرد اقدامات واشنگتن علیه ایران به جای این که موجب منزوی شدن این کشور شود، خود آمریکا را دچار انزوا کرده است.

ویلیام برنز مسلط به زبان های عربی، فرانسوی و روسی و کارشناس مسائل خاورمیانه در سال ۲۰۰۸ در دوره ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش، ماموریت یافت تا با مقام‌ات ایران در سوییس دیدار کند. وی در دولت باراک اوباما نیز از اصلی‌ترین چهره‌های مذاکرات هسته ای بوده است.