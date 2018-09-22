ایران میهمان بزرگترین رویداد گردشگری آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن تورگردانان ژاپن (جاتا) که از لحاظ بازدید و شرکت کنندگان مهمترین رویدادگردشگری اسیایی محسوب می شود گشایش یافت.

رویداد بزرگ( JATA ۲۰۱۸) هر سال در آخرین روزهای شهریور ماه در محل نمایشگاه های دائمی توکیو موسوم به بیگ سایت برگزارمی شود.

نمایندگان کشورمان با هدف معرفی جذابیت های تاریخی و فرهنگی ایران همواره و در ادوار مختلف در این رویداد حضور داشتند. امسال نیز پاویون اختصاصی ایران با حضور سفیر ایران در ژاپن کار خود را آغاز کرد.

در این نمایشگاه بیش از یک هزار و ۳۰۰ شرکت از ۱۳۰ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران و ۵۶ منطقه گردشگری ژاپن حضور دارند. در نمایشگاه بین المللی گردشگری ژاپن ۲۰۱۸، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران همراه با سه شرکت گردشگری دیگر حضور دارند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن به عنوان مهمان ویژه در آیین گشایش این نمایشگاه شرکت و با زوراب پولولیکاسویل(Zurab POLOLIKASVIL) دبیرکل سازمان جهانی گردشگری دیدار و گفت و گو کرد.

پنمایشگاه بین المللی گردشگری توکیو به مدت ۴ روز دایر است که دو روز اول به حضور متخصصین و دو روز پایانی نیز به بازدید عموم مردم اختصاص دارد.