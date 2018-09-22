چین مذاکرات تجاری خود با آمریکا را لغو کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که چین مذاکرات تجاری پیش‌روی خود با ایالات‌متحده را لغو کرده است و معاون نخست‌وزیر این کشور، لیو هی، را این هفته به واشنگتن نخواهد فرستاد.

وال‌استریت ژورنال گفت طبق برنامه‌ریزی قبلی، قرار بود یک گروه از نمایندگان میان‌رده تجاری قبل از دیدار لیو هی از واشنگتن، به آمریکا سفر کنند، اما حالا این سفر انجام نخواهد شد.

هفته گذشته چین در تلافی اقدام آمریکا که از ۲۴ سپتامبر بر ۲۰۰ میلیارد دلار از واردات چین تعرفه وضع کرده است، تعرفه‌هایی را بر ۶۰ میلیارد دلار از واردات آمریکا وضع کرد.

این درحالیست که وزیر خزانه‌داری آمریکا، استیون منوچین مدت‌ها در تلاش بود تا مذاکرات تجاری آمریکا و چین را دوباره آغاز کند.

تعرفه‌های جدید ترامپ بر کالاهای چینی با نرخ ۱۰ درصدی وضع شدند، درحالی‌که قبلا ادعا می‌شد ۲۵ درصد خواهند بود. همچنین انتظار می‌رفت رییس‌جمهور آمریکا از اهرم افزایش تعرفه‌ها در مذاکرات استفاده کند تا به چینی‌ها در میز مذاکره فشار بیاورد، اما چینی‌ها هیچ نشانه‌ای از خم شدن زیر این فشارها نشان ندادند.