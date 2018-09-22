به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، حدود ۹.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٨٣٣ هزار میلیارد ریال در مرداد ماه ١٣٩٧، در کل کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۴.۶ درصد و ۳.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۳.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٦٥ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

۵۳.۱ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در مرداد ماه ١٣٩٧ در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۵.۸ درصد، ۹.۳ درصد و ۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۷.۳ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۵.۸ درصد)، خراسان رضوی (۵.۸ درصد) و اصفهان (۵.۷ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

بالغ بر ۷.۸ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٠٣ هزار میلیارد ریال در مرداد ماه ١٣٩٧، درکل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۸ درصد و ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، درکل کشور ۸۶.۵ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۴.۴ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

در مرداد ماه ١٣٩٧، در استان تهران بالغ بر ۲.۸ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٤٠١ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۸۷.۳ درصد و از نظر ارزش ۸۶.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۸۹.۴ درصد)، یزد (۸۸.۹ درصد) و البرز (۸۸.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۷۸.۵ درصد)، کردستان (۷۹.۳ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۰.۶ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۹.۷ درصد)، البرز (۸۹.۴ درصد) و خوزستان (۸۸.۹ درصد) اختصاص یافته است واستان‌های هرمزگان (۶۰.۸ درصد)، سمنان (۷۵.۶ درصد) و گلستان (۷۸.۳ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

بالغ بر ۱.۲ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٣٠ هزارمیلیارد ریال در مرداد ماه ١٣٩٧، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۶ درصد و ۸.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٤١١ هـزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٦٤ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۱۳.۵ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۵.۶ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۲.۷ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۳.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به اسـتان‌های هرمزگان (۳۹.۲ درصد)، سمنان (۲۴.۴ درصد) و گلستان (۲۱.۷ درصد) اختصاص یافته است واستان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۰.۳ درصد)، البرز (۱۰.۶ درصد) و خوزستان (۱۱.۱ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

فقدان یا کسری موجودی؛ علت برگشت ۹۶ درصد چک‌ها

در مرداد ماه ١٣٩٧، در کل کشور حدود ۱.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٢١ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۳.۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ٣٩٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٦٠ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۵ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۷ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.