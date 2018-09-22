پخش مستند «پریزاد» به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، «پریزاد» مستند پرتره‌ای از معصومه سادات حسینی معلم نمونه‌ای است که برای دانش آموختن به دانش آموزان، مسیری صعب‌العبور را طی می‌کند. این معلم کوتاه‌قامت بلندهمت سختی مسیری حدود ۲۰۰ کیلومتر را به جان می‌خرد و برای آموزش دانش آموزان روستایی به روستایی در رشته‌کوه‌های مسجدسلیمان می‌رود.

احسان کاریزی درباره ساخت این مستند گفت: «پریزاد» معرفی معلم توانمندی است که بر سختی‌های زندگی غلبه کرده است و با همت بلندش به روستایی در خراسان رضوی می‌رود تا به دانش آموزان بیاموزد که می‌توان باهمت و پشتکار آرزوهای دست‌نیافتنی را محقق کرد.

این کارگردان افزود: این معلم فرهیخته برای خانواده دانش آموزان هم‌ دوره «خانواده موفق» برگزار می‌کند و کوشیده از موضوع مهم فرهنگی هم غافل نشود.

وی تصریح کرد: این مستند حدود ۳۰ دقیقه‌ای در حدود ۲ ماه تولیدشده و به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.